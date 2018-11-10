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      Соблазнительная Барбара Палвин сверкнула грудью в прозрачном жакете: видео 18+

      184 Читати новину українською
      Барбара Палвин
      Барбара Палвин / Instagram / @realbarbarapalvin

      25-летняя венгерская модель Барбара Палвин снялась в новой рекламе бренда купальников Sports Illustrated. Видеоролик получился очень пикантным, ведь вместо традиционного бюстгальтера в купальнике девушка примеряла абсолютно прозрачный жакет.

      "Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин уже не впервые позирует перед фотокамерами бренда купальников. Девушка не стесняется обнажаться в рекламных съемках, ведь обладает стройными и аппетитными формами, привлекающими внимание покупателей.

      Читайте также: Модель Барабара Палвин обнажила грудь в рекламе купальников Sports Illustrated

      Для очередного видеоролика обольстительная Барбара надела черное бикини, которое прекрасно подчеркивало ее стройные ноги и упругие ягодицы. А для верха она выбрала лишь прозрачный жакет-курту со светло-зеленой окантовкой. Обнаженное тело, которое просматривалось сквозь верхнюю одежду, взбудоражило внимание поклонников бренда, поэтому они оставили множество восторженных слов в комментариях.

       

      Палвин смело демонстрировала фигуру и едва прикрывала руками свои интимные зоны на груди. Съемка состоялась на морском побережье, где модель не побоялась намочить тело и даже специально ныряла под воду для эффектных кадров.

      Стоит напомнить, что Барбара Палвин 8 ноября стала одной из моделей, вышедших на подиум грандиозного показа Victoria's Secret в Нью-Йорке. Как и все другие "ангелы", венгерка примерила два сексуальных набора белья.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

       

       

      Теги: LifeStyle Эротика Мода Victoria's Secret
      Источник: 24 Канал
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