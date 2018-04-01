Соблазнительная Эмили Ратаковски обнажилась в фотосессии

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски в очередной раз удивила поклонников откровенной фотосессией без одежды. Звезда не скрывает своего удовлетворения от идеального тела и не собирается его скрывать.

Как известно, Ратаковски активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Звезда откровенно демонстрирует красоту своего тела, не стесняясь публиковать пикантные снимки.

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Популярная модель приняла участие в очередной фотосессии для бренда Livin 'Cool. Сначала Ратаковски позировала в купальнике зеленого цвета. Модель игриво выгнула спину, расположившись на оранжевом лежаке возле бассейна.

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 31 Бер 2018 р. о 11:23 PDT

Впоследствии Ратаковски сняла верх купальника, оставшись только в плавках. Звезда откровенно не демонстрировала обнаженную грудь, прикрывая ее руками. Однако аппетитные формы модели все же можно разглядеть.

Волшебные украшения, идеальный макияж и волнистые волосы подошли к сексуальному образу Ратаковски. Это подтвердили сторонники модели, которые с восторгом комментировали новые пикантные фотографии.

NEW @inamorataswim @livincool Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 31 Бер 2018 р. о 12:17 PDT