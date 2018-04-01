Соблазнительная Эмили Ратаковски обнажилась в фотосессии
Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски в очередной раз удивила поклонников откровенной фотосессией без одежды. Звезда не скрывает своего удовлетворения от идеального тела и не собирается его скрывать.
Как известно, Ратаковски активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Звезда откровенно демонстрирует красоту своего тела, не стесняясь публиковать пикантные снимки.
Читайте также: Сексуальная Ратаковски позировала топлесс перед камерой: обольстительное фото
Популярная модель приняла участие в очередной фотосессии для бренда Livin 'Cool. Сначала Ратаковски позировала в купальнике зеленого цвета. Модель игриво выгнула спину, расположившись на оранжевом лежаке возле бассейна.
Впоследствии Ратаковски сняла верх купальника, оставшись только в плавках. Звезда откровенно не демонстрировала обнаженную грудь, прикрывая ее руками. Однако аппетитные формы модели все же можно разглядеть.
Волшебные украшения, идеальный макияж и волнистые волосы подошли к сексуальному образу Ратаковски. Это подтвердили сторонники модели, которые с восторгом комментировали новые пикантные фотографии.
Выбор редакции
-
"Бандера придет – порядок наведет": бывший главарь боевиков на Донбассе грозит Захарченко1 апреля , 23:44
-
Заигрывания с Россией отворачивают от Савченко потенциальный электорат, – социолог1 апреля , 22:20
-
Почему в ТЦ в Кемерове состоялись душераздирающие вещи: журналистка опубликовала важные детали1 апреля , 21:48