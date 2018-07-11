Соблазнительная Эмили Ратаковски показала фото с провокационными позами: горячие кадры

Американская модель Эмили Ратаковски умеет удивить своих поклонников эротическими снимками. Манекенщица показала результаты горячей фотосессии.

Эмили Ратаковски активно ведет свой блог в Instagram, где делится с подписчиками кадрами из стильных съемок для глянцев или обыденной жизни. Однако страница модели изобилует и провокационными снимками ее обнаженного тела.

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На новых фотографиях роскошная манекенщица позировала перед камерой в соблазнительных купальнике собственного бренда. Эмили примерила черное пляжное платье из новой коллекции, заняв при этом весьма пикантные позы на полу и диване.

Neptune Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 10 Лип 2018 р. о 6:36 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 10 Лип 2018 р. о 6:44 PDT

Кроме этого, на странице ее бренда появились игривые снимки в ярких купальниках. На фото Ратаковски позирует на пляже и в ванной комнате в крошечных бикини, которые подчеркивают ее аппетитные формы и великолепный загар.