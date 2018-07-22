Соблазнительная Эмили Ратаковски взбудоражила сеть провокационными фото в купальнике
Сексапильная Эмили Ратаковски, которая является одной из самых известных моделей мира, показала провокационные фото в купальнике. Снимки за считанные часы взбудоражили сеть.
Эмили Ратаковски очередной раз похвасталась стройной фигурой в купальнике собственного бренда. Таким образом звезда доказывает, что ее дизайнерские вещи подчеркивают роскошные формы.
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Перед камерой сексапильная модель позировала в пляжном наряде оранжевого цвета. Эмили Ратаковски расплела волосы и намочила их, что выглядело очень соблазнительно. Кроме того, на странице бренда она показала, как сексуально выглядят трусы этой модели купальника.
За считанные часы фотографии понравились более миллиона пользователей сети. Десятки тысяч людей прокомментировали сексуальные фото Эмили Ратаковски, добавив, что она имеет идеальную фигуру, которую умело демонстрирует перед камерой.
Стоит отметить, что Эмили не впервые публикует горячие снимки. Недавно популярная модель показала упругие ягодицы в прозрачном платье и купальнике.
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