Соблазнительная Кайли Дженнер позировала в леопардовом платье: фото

Светская львица и звезда реалити-шоу о "Семействе Кардашян" Кайли Дженнер активно ведет свой Instagram. Девушка часто показывает своим сторонникам стильные образы.

На этот раз Кайли позировала на фоне дома в леопардовом платье на бретельках.

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На фотографиях Кайли с нейтральным макияжем выглядит очень нежной и женственной.

Кайли Дженнер / Instagram

Напомним, по данным аналитического агентства D'Marie Analytics, за один рекламный пост в Instagram Кайли Дженнер получает не менее 1 миллиона долларов. Аналитики добавили, что модель официально обогнала в рейтинге Бейонсе и стала "самой дорогой звездой в Instagram". Заказные сообщения сестра Ким Кардашян публикует редко, тегируя их хэштегом #ad.