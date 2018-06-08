Соблазнительная Кайли Дженнер позировала в леопардовом платье: фото
Светская львица и звезда реалити-шоу о "Семействе Кардашян" Кайли Дженнер активно ведет свой Instagram. Девушка часто показывает своим сторонникам стильные образы.
На этот раз Кайли позировала на фоне дома в леопардовом платье на бретельках.
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На фотографиях Кайли с нейтральным макияжем выглядит очень нежной и женственной.
Кайли Дженнер / Instagram
Напомним, по данным аналитического агентства D'Marie Analytics, за один рекламный пост в Instagram Кайли Дженнер получает не менее 1 миллиона долларов. Аналитики добавили, что модель официально обогнала в рейтинге Бейонсе и стала "самой дорогой звездой в Instagram". Заказные сообщения сестра Ким Кардашян публикует редко, тегируя их хэштегом #ad.
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