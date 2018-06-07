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Соблазнительная Кейт Аптон снялась для обложки мужского журнала: фото

95 Читати новину українською
Кейт Аптон
Кейт Аптон / GettyImages

25-летняя модель и актриса Кейт Аптон снялась для обложки мужского журнала "MAXIM" – июль/август 2018.

Отмечается, что журнал "MAXIM" признал Аптон самой сексуальной женщиной 2018 года.

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Фотографировал девушку известный французский fashion-фотограф Жиль Бенсимон. Он долгое время работал креативным директором журнала "ELLE" и был приглашенным фотографом на шоу "Топ-модель по-американски". Кроме того, работал со многими мировыми звездами, такими как Жизель Бундхен, Дженнифер Лопез, Ким Кардашян, Кира Найтли, Бритни Спирс и др.

кейт аптон на обкладинці чоловічого журналу

кейт аптон
Кейт Аптон/Жиль Бенсимон

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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