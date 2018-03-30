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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Соблазнительная Меган Фокс разделась для съемок в глянце: фото (18+)

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31-летняя актриса Меган Фокс дала откровенное интервью и попозировала в кружевном белье для журнала Style Verify Magazine.

Фокс рассказала, что после того, как стала популярной стала страдать из-за издевательств прессы.

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Как только я открывала рот, таблоиды делали из этого что-то негативное и скандальное. Это отвратительно. Моя душа разрывалась,
– вспомнила актриса.

Она добавила, что со временем справилась с этой проблемой благодаря духовным поискам.

Также в журнале разместили откровенную фотосессию Фокс. Для фото звезда позировала в нижнем белье бренда Frederick's of Hollywood.

Теги: Фотоновости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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