Соблазнительная Меган Фокс разделась для съемок в глянце: фото (18+)

31-летняя актриса Меган Фокс дала откровенное интервью и попозировала в кружевном белье для журнала Style Verify Magazine.

Фокс рассказала, что после того, как стала популярной стала страдать из-за издевательств прессы.

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Как только я открывала рот, таблоиды делали из этого что-то негативное и скандальное. Это отвратительно. Моя душа разрывалась,

– вспомнила актриса.

Она добавила, что со временем справилась с этой проблемой благодаря духовным поискам.

Также в журнале разместили откровенную фотосессию Фокс. Для фото звезда позировала в нижнем белье бренда Frederick's of Hollywood.