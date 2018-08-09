Соблазнительные Бундхен и Крус стали героинями чудаковатого кампейну

Легендарная супермодель из Бразилии Жизель Бундхен и топ-модель из Нидерландов Даутцен Крус вместе стали героинями фотосессии для рекламы новой коллекции обувного бренда Stuart Weitzman.

Снимали талантливых моделей не менее именитые фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Читайте также: Топ-модель Жизель Бундхен сделала откровенное признание и дала совет сторонникам

В центре коллекции – высокие сапоги. Именно они по мнению основателя Stuart Weitzman станут трендовыми в сезоне осень-зима 2018.

Кампейн для Stuart Weitzman с участием Бнудхен и Крус: смотреть видео