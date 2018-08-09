Соблазнительные Бундхен и Крус стали героинями чудаковатого кампейну
Легендарная супермодель из Бразилии Жизель Бундхен и топ-модель из Нидерландов Даутцен Крус вместе стали героинями фотосессии для рекламы новой коллекции обувного бренда Stuart Weitzman.
Снимали талантливых моделей не менее именитые фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.
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В центре коллекции – высокие сапоги. Именно они по мнению основателя Stuart Weitzman станут трендовыми в сезоне осень-зима 2018.
Кампейн для Stuart Weitzman с участием Бнудхен и Крус: смотреть видео
Источник: 24 канал
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