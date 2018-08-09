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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Соблазнительные Бундхен и Крус стали героинями чудаковатого кампейну

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Легендарная супермодель из Бразилии Жизель Бундхен и топ-модель из Нидерландов Даутцен Крус вместе стали героинями фотосессии для рекламы новой коллекции обувного бренда Stuart Weitzman.

Снимали талантливых моделей не менее именитые фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

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В центре коллекции – высокие сапоги. Именно они по мнению основателя Stuart Weitzman станут трендовыми в сезоне осень-зима 2018.

Кампейн для Stuart Weitzman с участием Бнудхен и Крус: смотреть видео

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Фотоновости
Источник: 24 канал
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