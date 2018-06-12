Соблазнительный клип группы "Время и Стекло" бьет рекорды по просмотрам: детали

Не прошло и двух недель со дня обнародования провокационного клипа на песню "Э, бой", как группа "Время и Стекло" может праздновать его немалые просмотры в сети.

Как известно, 31 мая подопечные Потапа презентовали новый горячий клип "Э, бой". Звезды примерили соблазнительные образы, а солистка коллектива Надежда Дорофеева сексуально занималась спортом, лежа на спине.

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Провокационные кадры сорвали сеть: за 12 дней видео просмотрели более 10 миллионов пользователей YouTube. Такой успех горячего трека – не удивителен, ведь слова песни запоминаются после первого просмотра ролика, а зажигательный ритм заставляет подтанцовывать.

Смотрите видео клипа группы "Время и Стекло" на песню "Э, бой":

Об успехе нового клипа написала Надежда Дорофеева, которая обратилась к поклонникам со словами благодарности.

"Э, бой" – 10 миллионов просмотров. Даже больше! Спасибо! Поздравляю всю команду Mozgi Entertaiment и конечно Таню Муиньо (режиссера клипа, – ред.)", – написала Надежда Дорофеева, добавив фрагмент видео.