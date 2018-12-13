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      Собор УПЦ КП в Киеве: кто является кандидатами на пост главы Единой поместной церкви

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      Под стенами резиденции патриарха Киевского Филерата продолжается Архиерейский собор УПЦ Киевского патриархата, в котором принимают участие более 40 человек. Именно там представители КП должны четко сформулировать свои предложения относительно того, что именно должно быть в уставе новой церкви, а также объявить, кто будет их кандидатом на пост предстоятеля единой поместной.

      Как стало известно, в УПЦ КП уже выбрали своего кандидата в руководители Единой поместной церкви, однако имя претендента пока объявлять не будут.

      Читайте также: Перед Объединительным собором в Киево-Печерской лавре готовили провокации

      Одним из вероятных руководителей единой поместной церкви является патриарх Филарет, которому в январе 2019 года исполнится 90 лет. Но в УПЦ МП отметили, что за него на объединительном соборе голосовать не будут. Также в Константинополе намекнули, что его фигура не является "объединяющей".

      Патріарх Філарет
      Патриарх Киевский Филарет

      Другим кандидатом является 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он также является наместником Филарета. То есть, если с патриархом что-то случится, то именно Епифаний займет место Блюстителя патриаршего престола.

      Кто такой Блюститель патриаршего престола?
      Это православный епископ, временно исполняющий обязанности патриарха как предстоятель поместной Церкви.

      Митрополит Епифаний, человек образованный, знает много иностранных языков. Изучал философию в Афинском университете в Греции.

      Епіфаній
      Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний

      Еще одним кандидатом является 52-летний митрополит Волынский и Луцкий Михаил. Религиозное образование отец получил в духовной академии города Санкт-Петербурга, до этого работал моряком. На Волыни его уважают за твердую патриотическую позицию.

      Митрополит Михаїл
      Митрополит Волинский и Луцкий Михаил

      Позиция Вселенского патриархата – чтобы было три кандидата. Но поскольку Автокефальная церковь отказывается выдвигать своего кандидата, то остается только МП и КП. Если от нас потребуют двух кандидатов, то получается, что наша церковь должна разделиться в своих мнениях. Мы не совсем согласны с такой позицией и хотим выдвигать одного кандидата,
      – отмечал ранее митрополит Иоанн.

      Как стало известно впоследствии, в Киевском патриархате УПЦ избрали единого кандидата.

      Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря.

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь УПЦ КП Новости Киева Филарет УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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