У центрі Дніпра влаштували стрілянину: загинув чоловік
На Соборній площі у Дніпрі сталася стрілянина, її влаштували біля ресторану "Артист". Внаслідок інциденту загинула людина.
Источник:"Інформатор"
Сталося це 24 квітня близько 14:40. Місце події вже оточили правоохоронці. Наразі вони встановлюють особи стрільця та загиблого.
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На місці працюють патрульні поліцейські, слідчий і судмедексперти. Рух транспорту тимчасово перекрили, стоїть увесь електротранспорт.
24 канал намагається зв'язатися з поліцією Дніпра, аби дізнатися подробиці.
Внаслідок стрілянини загинув чоловік / Фото "Інформатор"
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