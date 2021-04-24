На Соборній площі у Дніпрі сталася стрілянина, її влаштували біля ресторану "Артист". Внаслідок інциденту загинула людина.

Сталося це 24 квітня близько 14:40. Місце події вже оточили правоохоронці. Наразі вони встановлюють особи стрільця та загиблого. Читайте також Вискочив зі зброєю: як затримували київського стрілка – усі подробиці та відео На місці працюють патрульні поліцейські, слідчий і судмедексперти. Рух транспорту тимчасово перекрили, стоїть увесь електротранспорт. 24 канал намагається зв'язатися з поліцією Дніпра, аби дізнатися подробиці.

Внаслідок стрілянини загинув чоловік / Фото "Інформатор" Новина доповнюється….