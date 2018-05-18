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Соборы во Франции сфотографировали необычным способом: оригинальные снимки

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Соборы Франции
Соборы Франции / Фото из соцсетей

Все пользователи сети привыкли к каноническим фото соборов и церквей. Однако знаменитый фотограф Ричард Силвер решил поэкспериментировать со снимками и взглянуть на величественные сооружения с другой точки зрения.

Известно, что художник сотрудничает со знаменитыми брендами и журналами. В частности, National Geographic Travel, United Airlines, Cartier, Tiffany&Co и IKEA. Профессиональным фотографированием мужчина занимается уже 25 лет, поэтому с легкостью видит кадры в повседневной жизни, на которые обычный человек не обращает внимания. Сейчас художник посетил более 90 стран мира, поэтому его фото не только оригинальные, но и разнообразные.

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Среди немалого наследия Ричарда Сильвера главное место занимает серия панорамных фотографий, сделанных в соборах Парижа. Мужчина сделал уникальные снимки, от которых кружится голова.

"Большинство людей фотографируют панораму с одной стороны в сторону, но я решил сделать вертикальную панораму в церквях. С самого начала, пожалуй, пофотографировал более 300 соборов во всем мире. Эта группа – это только церкви в Париже, Франция", – отметил Ричард Силвер .

 


Фото соборов Парижа


Необычная панорама сборов


Работы знаменитого фотографа


Творчество известного фотографа Силвера 

Фотографии соборов Франции

Теги: LifeStyle Новости Франции религия Путешествия Исскусство
Источник: 24 Канал
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