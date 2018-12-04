09:57
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      События дня: битва лидеров в чемпионате Украины и успеет ли Зинченко восстановиться к матчу

      27 Читати новину українською
      Главные спортивные события 4 декабря
      Главные спортивные события 4 декабря

      24 Канал представляет рубрику, где каждый день мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

      "Уотфорд" – "Манчестер Сити"

      Событие: 15 тур АПЛ

      Дата и место: 4 декабря в 22:00, "Vicarage Road Stadium"

      Читайте также: Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать победу в матче АПЛ: ему разбили нос

      Анонс:" Уотфорд " довольно живо начал в нынешнем чемпионате. После четырех подряд побед команду зачислили в число главных открытий чемпионата. Однако стартового запала хватило недолго. В десяти последующих турах "шершни" потерпели шесть поражений, сумев победить за этот период не самые сильные "Вулверхэмптон" (2:0) и "Хаддерсфилд" (3:0).

      "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, продолжает выглядеть на голову выше всех остальных команд в английской Премьер-лиге. На прошлых выходных подопечные Хосепа Гвардиолы нокаутировали на родной арене "Борнмут", отправив в ворота гостей три гола (3:1). Точно не сыграют из-за травмы Бенжамен Менди, Кевин де Брюйне, Клаудио Браво и Эльяким Мангала.

      Также участие полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко и нападающего "горожан" Серхио Агуэро в ближайшем матче АПЛ с "Уотфордом" находится под вопросом.

      Прогноз: победа "Манчестер Сити" в 2 и более голов.

      "Райо Вальекано" – "Леганес"

      Событие: Кубок Испании, 2-й матч

      Дата и место: 4 декабря в 21:30, "Campo de Futbol de Vallecas"

      Читайте также: УЕФА переносит матч "Шахтера" в Лиге чемпионов: игра может состояться в Киеве или Львове

      Анонс: "Райо Вальекано" готовится к поединку с "Леганесом" в хорошем настроении. В минувшую пятницу "пчелы" прервали 11-матчевую безвыигрышную серию и обыграли дома "Эйбар" (1:0). Это хоть и не помогло "Райо" вырваться из зоны вылета, но зато позволило "великанам" немножко приблизится к спасительной строке в таблице.

      "Леганес", за который играет украинец Андрей Лунин, тоже относится к аутсайдерам чемпионата, но "производители огурцов" в последнее время серьезно улучшили позиции. Команда Маурисио Пеллегрино не проигрывает уже четыре матча подряд. В этих поединках "Леганес" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1) и "Жироной" (0:0), победил "Алавес" (1:0), а в прошлом туре одолел на выезде "Вальядолид" (4: 2). Благодаря таким успехам подопечные Пеллегрино оторвались от зоны вылета на пять очков. Сможет ли получить Андрей Лунин шанс сыграть в Кубке Испании?

      Прогноз: команды имеют достаточно одинаковую защиту. Прогнозируем результативную ничью.

      "Днипро" – "Кременчук"

      Событие: 22 тур УХЛ

      Дата и место: 4 декабря в 19:30, "Фаворит-Арена"

      Читайте также: "Донбасс" разгромил "Кременчуг", "Белый Барс" одолел "Динамо": итоги 21 тура УХЛ

      Анонс: в предыдущем туре "Кременчуг" прервал свою беспроигрышную 11-матчевую серию, неожиданно уступив "Донбассу".

      "Днипро" продолжает счет своих побед и имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. Точно не поможет команде Юрий Шпак, который получил дисквалификацию на один матч.

      Очные встречи команд насчитывают 5 матчей, где 4 раза сильнее становились кременчужане и только 1 раз херсонцы. В таблице УХЛ команды разделяют 4 очка.

      Прогноз: благодаря родной арена "Днипро" сможет одолеть лидера чемпионата УХЛ за пределами основного времени.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко ХК "Днепр" ХК "Кременчуг" Хоккей Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сегодня , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Максим Пансик 538
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 декабря , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 4568
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      3 декабря , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      538
      Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      3 декабря , 21:01 Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      832
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      3 декабря , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 1280
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      "Нью-Йорк" одолели "Кливленд", но потеряли своего лидера
       5 марта 2013 , 12:00
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      "Байер" официально подписал украинца
       27 июня 2014 , 18:34
      "Шахтер" отказался играть с датским "Раннерс"
       8 февраля 2015 , 12:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук