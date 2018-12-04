События дня: битва лидеров в чемпионате Украины и успеет ли Зинченко восстановиться к матчу

24 Канал представляет рубрику, где каждый день мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

"Уотфорд" – "Манчестер Сити"

Событие: 15 тур АПЛ

Дата и место: 4 декабря в 22:00, "Vicarage Road Stadium"

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Анонс:" Уотфорд " довольно живо начал в нынешнем чемпионате. После четырех подряд побед команду зачислили в число главных открытий чемпионата. Однако стартового запала хватило недолго. В десяти последующих турах "шершни" потерпели шесть поражений, сумев победить за этот период не самые сильные "Вулверхэмптон" (2:0) и "Хаддерсфилд" (3:0).

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, продолжает выглядеть на голову выше всех остальных команд в английской Премьер-лиге. На прошлых выходных подопечные Хосепа Гвардиолы нокаутировали на родной арене "Борнмут", отправив в ворота гостей три гола (3:1). Точно не сыграют из-за травмы Бенжамен Менди, Кевин де Брюйне, Клаудио Браво и Эльяким Мангала.

Также участие полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко и нападающего "горожан" Серхио Агуэро в ближайшем матче АПЛ с "Уотфордом" находится под вопросом.

Прогноз: победа "Манчестер Сити" в 2 и более голов.

"Райо Вальекано" – "Леганес"

Событие: Кубок Испании, 2-й матч

Дата и место: 4 декабря в 21:30, "Campo de Futbol de Vallecas"

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Анонс: "Райо Вальекано" готовится к поединку с "Леганесом" в хорошем настроении. В минувшую пятницу "пчелы" прервали 11-матчевую безвыигрышную серию и обыграли дома "Эйбар" (1:0). Это хоть и не помогло "Райо" вырваться из зоны вылета, но зато позволило "великанам" немножко приблизится к спасительной строке в таблице.

"Леганес", за который играет украинец Андрей Лунин, тоже относится к аутсайдерам чемпионата, но "производители огурцов" в последнее время серьезно улучшили позиции. Команда Маурисио Пеллегрино не проигрывает уже четыре матча подряд. В этих поединках "Леганес" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1) и "Жироной" (0:0), победил "Алавес" (1:0), а в прошлом туре одолел на выезде "Вальядолид" (4: 2). Благодаря таким успехам подопечные Пеллегрино оторвались от зоны вылета на пять очков. Сможет ли получить Андрей Лунин шанс сыграть в Кубке Испании?

Прогноз: команды имеют достаточно одинаковую защиту. Прогнозируем результативную ничью.

"Днипро" – "Кременчук"

Событие: 22 тур УХЛ

Дата и место: 4 декабря в 19:30, "Фаворит-Арена"

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Анонс: в предыдущем туре "Кременчуг" прервал свою беспроигрышную 11-матчевую серию, неожиданно уступив "Донбассу".

"Днипро" продолжает счет своих побед и имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. Точно не поможет команде Юрий Шпак, который получил дисквалификацию на один матч.

Очные встречи команд насчитывают 5 матчей, где 4 раза сильнее становились кременчужане и только 1 раз херсонцы. В таблице УХЛ команды разделяют 4 очка.

Прогноз: благодаря родной арена "Днипро" сможет одолеть лидера чемпионата УХЛ за пределами основного времени.

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