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      События дня: "Динамо" и "Александрия" борются за 2 место в УПЛ, "Мотор" играет в Лиге чемпионов

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      Главные спортивные события 25 ноября
      Главные спортивные события 25 ноября

      24 Канал презентует новую рубрику, где каждый день мы будем публиковать топ-спортивных событий, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

      "Александрия" – "Динамо"

      Событие: 16 тур украинской Премьер-лиги

      Место и время: 25.11 в 19:30, стадион "Нива"

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      Анонс: в прошлом туре "Динамо" и "Александрия" одержали уверенные победы: киевляне разгромили "Мариуполь" (4:0), александрийцы победили "Арсенал-Киев" (3:0).

      К матчу в Александрии обе команды подходят с дисквалифицированными футболистами: у хозяев это защитник Антон Шендрик, а у "Динамо" – Николай Морозюк. Оба собрали по четыре желтые карточки. Также Владимир Шаран вряд ли сможет рассчитывать на Виталия Пономаря. У "Динамо" же выбыл из состава Никита Бурда, у него растяжение икроножной мышцы, из-за которого защитник занимается по индивидуальной программе.

      Прогноз: матч обещает быть бескомпромиссным. Ставим на победу "бело-синих" в один мяч.

      "Мотор" – "Целье"

      Событие: Лига чемпионов

      Место и время: 25.11 в 18:00, Запорожье

      Читайте также: Украина уступила Испании в матче Кубка Турчина

      Анонс: "Мотор" сенсационно в последнем поединке в Лиге чемпионов переиграл (27:23) "Нант". Благодаря этой победе команда поднялась на седьмую позицию в квартете В. Для попадания в плей-офф нужно продолжать набирать максимум очков в ближайших встречах.

      "Целье" в этом розыгрыше Лиги чемпионов провел четыре матча на выезде и все проиграл, имея разницу забитых и пропущенных мячей -32.

      Прогноз: домашняя победа "Мотора".

      "Лейкерс" – "Орландо"

      Событие: НБА

      Место и время: 25.11 в 22:30, "Стейплс-Центр", Лос-Анджелес

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      Анонс: "Лейкерс", за который играет украинец Святослав Михайлюк, набирает уверенных ход. "Озерные" победили в трех предыдущих матчах. Во всех матчах "король Джеймс" был на высоте и в сумме набрал 105 очков.

      После трех великолепных побед "Орландо" уступил дома лидеру Восточной конференции "Торонто", а также на выезде "Денверу". Поездка в Лос-Анджелес обещает выйти не такой уж и легкой, однако ребята Стива Клиффорда готовы сейчас ко всему.

      Прогноз: уверенная победу команды Леброна Джеймса и Святослава Михайлюка.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Святослав Михайлюк Баскетбол Гандбол УПЛ ФК Александрия Динамо
      Источник: 24 Канал
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