События дня: "Динамо" жаждет реванша, Коноплянке нужно игровое время

24 Канал представляет рубрику, где каждый день мы публикуем топ-спортивных событий, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

"Карпаты" – "Динамо"

Событие: 18 тур УПЛ

Дата и место: 8 декабря в 14:00, стадион "Украина"

Читайте также: Карпаты – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Анонс: "Карпаты" катастрофически выступают на своем поле. Бойчишин и Мораиш на пару проиграли на стадионе "Украина" подряд пять встреч с общим счетом 2:12. Единственная домашняя победа в сезоне датирована еще июлем. У "Карпат" совсем недавно случилась очередная смена на тренерской скамье: вместо Жозе Мораиша возглавляет львовян теперь Олег Бойчишин, который уже успел взять выездную ничью с "Арсеналом".

В последнем туре перед каникулами у "Динамо" есть отличная возможность через три месяца вернуть долг. Правда, это больше можно назвать не возможностью, а турнирной необходимостью, ведь ситуация для динамовцев складывается так, что они могут зимовать вне зоны Лиги чемпионов. С возвращением Беседина у киевлян появляется очень интригующий вопрос, связанный с позициями на поле для Артема, Вербича и Сидклея.

Прогноз: "Динамо" будет возвращать долг и бороться за второе место в УПЛ. Победа киевлян.

"Шальке" - "Боруссия" Д

Событие: 14 тур Бундеслиги

Дата и место: 8 декабря в 16:30 "VELTINS-Arena"

Читайте также: "Ювентус" в напряженном матче победил "Интер" в чемпионате Италии: видеообзор

Анонс: провальный старт "Шальке", за которого выступает украинец Евгений Коноплянка, уже давно позади. Команда Доменико Тедески постепенно наверстывает упущенное. До четырнадцатого тура она набрала 14 очков и разместилась на двенадцатой позиции.

"Боруссия" Д – единственный клуб Бундеслиги с нулем в графе поражения. "Шмели" оторвались на приличное расстояние от действующего чемпиона – "Баварии" и на данный момент являются основными претендентами на титул. Одноклубники из Менхенгладбаха – вторые с отставанием в семь очков.

Прогноз: "Шальке" по старой памяти может представлять угрозу для "Боруссии". Лидер еще не проигрывал. Рискнем поставить на ничью.

"Челси" – "Манчестер Сити"

Событие: 16 тур АПЛ

Дата и место: 8 декабря в 19:30, "Stamford Bridg"

Читайте также: Зинченко может восстановиться к матчу с "Челси"

Анонс: "Челси" в последних турах заметно подсел. Если еще не так давно команда пыталась составить конкуренцию в борьбе за первое место, то она ведет борьбу за место в первой четверке вообще. В прошлом туре лондонский клуб довольно неожиданно уступил в гостевом поединке "Вулверхэмптон". "Челси" первым открыл счету, но два провала в середине второго тайма стоили команде трех очков.

А вот в "горожан" есть проблемы с составом. Пропустит игру главный бомбардир клуба Серхио Агуэро, на счету которого в нынешнем сезоне восемь голов. В лазарете также Бенжамин Менди, Кевин де Брюйне, Клаудио Браво и Мангала. Также под вопросом участие украинца Александра Зинченко. В прошлом туре "Манчестер Сити" одержал очередную победу, обыграв на выезде "Уотфорд" со счетом 2:1. Для действующего чемпиона эта победа стала в чемпионате уже седьмой подряд, причем только в двух из матчей за этот отрезок манкунианцы забили меньше трех голов.

Прогноз: в прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл у "Челси" оба матча. Прогнозируем, что эта серия прервется на боевой ничьей.

Биатлон

Событие: Кубок мира, спринтерская гонка у женщин

Дата и место: 8 декабря в 15:15, Поколюк, Словения

Читайте также: Кто такая Юлия Джима: биография звезды украинского биатлона

Анонс: на первом этапе Кубка Мира в Поклюке спринтерскую гонку проведут женщины. Всего 7,5 км с двумя огневыми рубежами – ровно половина от дистанции, которую спортсменки преодолели в четверг в индивидуальной гонке. Кто сохранил больше сил и успел быстрее восстановиться? – вот в чем вопрос.

Еще в прошлом сезоне стало ясно, что в Мякяряйнен в пелотоне появилась новая достойная соперница в лыжном ходе. Немка Дениз Херрман в смешанной эстафете на своем этапе была второй по скорости, уступив Кайсе 19 секунд. Но уже в индивидуальной гонке прошла дистанцию ​​нога в ногу, показав лучшую скорость в гонке. Немного настораживают четыре промаха Дениз в индивидуальной гонке, но в эстафете промах у нее был всего один.

Также интересно, что смогут показать представительницы Украины, после индивидуальной гонки, где победила Юлия Джима, выглядят очень конкурентно. И со стрельбой в украинском биатлонисток все отлично.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24