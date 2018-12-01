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      События дня: "Леганес" даст шанс Лунину, Коноплянка будет играть с соперником "Шахтера" в ЛЧ

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      Главные спортивные события 1 декабря
      Главные спортивные события 1 декабря / Фото из открытых источников

      24 Канал представляет рубрику, где каждый день мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события с чемпионатов Украины.

      "Манчестер Сити" – "Борнмут"

      Событие: 14 тур английской Премьер-лиги

      Дата и место: 01.12 в 17:00, "Etihad Stadium"–

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      Анонс: "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, выглядит на голову сильнее других команд в английской Премьер-лиге. И это чемпионат, где раньше такое казалось невозможным. Однако, "горожане" подходят к поединку с "Борнмут" с пятиматчевой победной серией в АПЛ, в течение которой команда Гвардиолы трижды выиграла с разгромным счетом.

      "Борнмут" тоже в этом чемпионате выглядит достаточно сильно, хотя с "Манчестер Сити" команду Хау сравнивать, конечно, не стоит. После успешного шестиматчевого периода без поражений, "Борнмут" сейчас впервые в сезоне вступил в "черную полосу".

      Прогноз: после ничьей в Лиге чемпионов "горожане" будут настроены решительно. Уверенная победа "Манчестер Сити".

      "Вальядолид" – "Леганес"

      Событие: 14 тур Ла Лиги

      Дата и место: 01.12 в 17:15, "Estadio Jose Zorrilla"

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      Анонс: достойно выглядит "Вальядолид" в родных стенах. На стадионе "Хосе Сорртлья" он в текущем чемпионате уступал только представителям зоны Лиги чемпионов, не позволив им более одного раза отличиться в своих воротах. В лазарете находятся правый фулбек Хави Мойя, а также центральные защитники Кико Оливас и Мохаммед Салис.

      Достойные результаты "Леганес", за который выступает украинец Андрей Лунин, в последнее время демонстрирует в домашних встречах. Вдали от родных стен дела складываются у него не лучшим образом. Давно не добивались "пепинерос" успеха в гостевых поединках. Много кадровых проблем у них накопилось. Шесть футболистов рискуют не сыграть. Среди них можно выделить голкипера Ивана Куэльяра, форварда Майкла Сантоса и левого вингера Диего Ролана. Но сыграет ли сегодня Андрей Лунин?

      Прогноз: в этом поединке играет большую роль фактор домашнего поля. Но рискнем предположить, что команды сыграют вничью.

      "Загреб" - "Мотор"

      Событие: гандбольная Лига чемпионов

      Дата и место: 01.12 в 18:00, "Враждин Арена"

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      Анонс: "Мотор" уже третий тур подряд не меняет состав. На игру против "Загреба" отправились все те же гандболисты, которые победили "Нант", а затем не оставили шансов "Целье".

      В предыдущей очной игре "Мотор" уверенно победил хорватскую команду на домашней площадке - 35:27

      Прогноз: "Мотор" продолжит феерить и получит очередную победу в Лиге чемпионов.

      "Хоффенхайм" - "Шальке"

       

      Событие: 13 тур Бундеслиги

      Дата и место: 01.12 в 19:30, "Wirsol Rhein-Neckar-Arena"

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      Анонс: "Хоффенхайм" в Бундеслиге и Лиге чемпионов играет в сверхрезультативный футбол. Далеко не всегда открытая манера игры приводит к положительным последствиям. Так, в первой половине осени "крестьяне" уступили на своем поле с одинаковым счетом 1:2 "Лейпцигу" и "Айнтрахту". Далее футболисты Юлиана Нагельсманна позволили себе серию из четырех побед с общим счетом 13:3. В прошлом туре перестрелка с "Гертой" завершилась миром (3:3).

      "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, гнпросто выступать в двух серьезных турнирах. В Лиге чемпионов "ноль четвертые" по всем статьям проиграли лидеру - "Порту", но при этом прошли в плей-офф. В Бундеслиге действующий вице-чемпион пока далек от прошлогодних высот. Лишь в конце сентября команда Доменико Тедески набрала первые очки. Сейчас у нее в багаже ​​13 пунктов и совсем незавидное четырнадцатое место. Неделю назад они разгромили "Нюрнберг" (5:2).

      Прогноз: Оба коллектива потратили силы в Лиге чемпионов. Прогнозируем результативную ничью.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Александр Зинченко Андрей Лунин Евгений Коноплянка Гандбол
      Источник: 24 Канал
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