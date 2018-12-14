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      События дня: мужской спринт в Хохфильцене, сборная Украины сыграет 5 матч на Чемпионате мира

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      Главные спортивные события 14 декабря
      Главные спортивные события 14 декабря / УХЛ

      24 канал представляет рубрику, где мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

      Биатлон

      Событие: Кубок мира, спринт, мужчины

      Дата и место: 14 декабря в 15:15, Хохфильцен, Австрия

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      Анонс: ситуация вокруг Мартена Фуркада настолько непонятная, что пока лучше оставить его в покое. То ли смена тренеров по лыжам и стрельбе этим летом так радикально на него повлияла, то ли напутали французские фармакологи, и организм титана дал сбой.

      Понятно другое – на прежний уровень он пока вернуться не готов, значит Йоханнес Бе остался без принципиального и достойного соперника. С остальными Бе-младший разбирается играя, что показали две последних гонки в Поклюке. Судя по всему, и спринт в Хохфильцене не станет для него серьезной проблемой – ждем третьего подряд золота от нового короля биатлона.

      Что касается украинских биатлонистов, то после первого этапа в Поклюке довольно неплохо выглядит Артем Прима, который находится в топ-10 рейтинга. Также своей стрельбой радует Сергей Семенов. Ситуация с капитаном сборной Дмитрием Подручным до сих пор непонятная.

      Украина U-20 – Словения U-20

      Событие: Чемпионат мира по хоккею

      Дата и место: 14 декабря в 14:00, Польша

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      Анонс: команды провели между собой 3 матча. Две победы у словенцев и одна у сборной Украины. Сейчас Словения опережает Украину в турнирной таблице дивизиона IB на 5 очков. К примеру, словенцы в серии буллитов победили Венгрию, которая нанесла Украине разгромное поражение 9:3.

      Украина является четвертой сборной на Чемпионате мира по количеству заброшенных шайб (всего – 13), Словения по этому показателю идет второй – 6 шайб. Украина занимает второе место по пропущенным шайбам (16), Словения пропустила 10 раз за турнир.

      "Сельта" – "Леганес"

      Событие: 16 тур Ла Лиги

      Дата и место: 14 декабря в 22:00, Estadio Municipal de Balaidos

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      Анонс: "Сельта" в прошлом туре играла на выезде против "Вильярреала". Гостевая встреча прошла успешно и завершилась победой клуба из Виго со счетом 3:2. Эта победа стала для него уже второй подряд и третьей за семь последних поединков. За тур до этого "Сельта" обыграла дома "Уэску" с результатом 2:0. Две подряд победы позволили ей подняться на 11-е место в турнирной таблице. От первой шестерки команда отстает сейчас на четыре очка.

      В прошлом туре "Леганес", за который выступает украинец Андрей Лунин, сыграл вничью с "Хетафе" (1:1) на домашней арене. Это был уже пятый поединок подряд, в котором команда не проиграла. Мало того, в двух турах до этого она сумела обыграть на родной арене "Алавес" (1:0) и на выезде "Вальядолид" (4:2). В целом же за восемь последних поединков "Леганес" потерпел только одно поражение, когда проиграл в гостях "Леванте" (0:2). На данный момент клуб находится в турнирной таблице Примеры на 16 месте, на три очка впереди от зоны вылета.

      Прогноз: беспроигрышная серия "Леганеса" прервется. Победа "Сельты".

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      Теги: Спорт Футбол Дмитрий Пидручный Артем Прима Сергей Семенов Новости биатлона Андрей Лунин Хоккей
      Источник: 24 Канал
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