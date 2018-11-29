События дня: сборная Украины играет со Словенией, "Динамо" и "Ворскла" борются в Лиге Европы

24 Канал презентует новую рубрику, где каждый день мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

Украина – Словения

Событие: Кубок мира по баскетболу, квалификация, второй раунд

Дата и место: 29.11 в 19:00, Запорожье

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Анонс: главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин в этом матче рассчитывает на победу. Как заявил сам наставник национальной команды на игру против Словении команда настроена, как на последнюю, ведь в случае поражения сборная Украины фактически потеряет шансы на выход в финальную часть ЧМ-2019.

Словенцы являются несчастливой для Украины командой. В восьми очных противостояниях команд победу одержали именно они.

Прогноз: Украине без легионеров из НБА будет очень трудно. Прогнозируем победу словенской сборной.

"Астана" – "Динамо"

Событие: Лига Европы

Дата и место: 29.11 в 17:55, "Астана-Арена"

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Анонс: "Астана" отлично себя проявляет в группе и имеет очень высокие шансы оказаться в плей-офф турнира. После четырех матчей "горожане" имеют в активе восемь баллов и являются лидером квартета, опережая "Динамо" по дополнительным показателям.

"Динамо" допустило ряд серьезных ошибок в Лиге Европы, из-за которых киевляне пока не гарантировали себе место в плей-офф. В прошлом матче "динамовцы" не оставили шансов "Ренн" на своем поле, обыграв его со счетом 3:1, позволив французам забить в конце лишь гол престижа.

Прогноз: "Динамо" и "Астана" являются равными командами. Прогнозируем результативную ничью.

"Ворскла" – "Арсенал"

Событие: Лига Европы

Дата и место: 29.11 в 19:55, стадион "Олимпийский"

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Анонс: "Ворскла" подходит к поединку с "Арсеналом" с трехматчевой проигрышной серией и большим отставанием от третьего места в чемпионате. Впрочем, у команды Сачка уже попадались похожие отрезки в сезоне. При этом в Лиге Европы, кроме домашнего поражения от азербайджанцев, "Ворсклу" упрекнуть не в чем.

"Арсенал" тоже пережил не самый приятный период, поэтому англичанам очень желательно добиться удобного результата. В последних шести матчах "канониры" четыре раза сыграли вничью. Однако перед встречей с "Ворсклой" нельзя не учитывать тот факт, что в следующие выходные "Арсеналу" предстоит сыграть в дерби с "Тоттенхэмом". Поэтому против "зелено-белых" определенно выйдет дублирующий состав.

Прогноз: "Арсенал" фактически уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, поэтому играть "канониры" будут в полсилы. Прогнозируем минимально победу гостей.

"Мальме" – "Генк"

Событие: Лига Европы

Дата и место: 29.11 в 22:00, "Stadion"

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Анонс: "Мальме" не смог в нынешнем сезоне защитить чемпионский титул. Без трофея команда не осталась, добившись триумфа в Кубке Швеции. Подопечные Уве Реслер подходят к важным еврокубковым матчам в хорошей форме. Они в одиннадцати последних встречах горечи поражений не испытывали. Кадровых потерь "небесно-голубым" избежать удалось.

В последних четырех матчах "Генк", за который выступает украинец Руслан Малиновский, успеха не достигал, а в прошлом туре Лиги Жюпиле они и вовсе потерпели первое домашнее поражение в сезоне, уступив "Серкль Брюгге" (1:2). Атакующий потенциал "шахтеров" заметно снизился, а надежностью тылов "Генк" по-прежнему не отличался.

Прогноз: очень трудно назвать фаворита встречи, но мы отдадим минимальную победу хозяевам поля.

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