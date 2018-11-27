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      События дня: "Шахтер" борется за выход из группы в Лиге чемпионов, звездный час для Зинченко

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      Главные спортивные события 27 ноября
      Главные спортивные события 27 ноября

      24 Канал представляет новую рубрику, где каждый день мы будем публиковать топ-спортивных событий, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

      "Хоффенхайм" – "Шахтёр"

      Событие: Лига чемпионов

      Дата и место: 27.11 в 22:00, "Wirsol Rhein-Neckar-Arena"

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      Анонс: шансы на выход в следующий круг "Хоффенхайм" сохраняет, но для этого нужно обязательно брать три очка во встрече с "горняками". Серьезных потерь в составе немецкого клуба практически нет. Травмированный полузащитник Флориан Гриллич, дисквалификацирован защитник Касим Адамс Нуху.

      За четыре тура "Шахтёр" набрал в группе всего два очка, одно из которых удалось добыть в поединке с будущим соперником. Причем по ходу того поединка "чёрно-оранжевым" пришлось дважды отыгрываться и в итоге довольствоваться ничьей 2:2. Точно не сыграет в матче травмированный форвард Фернандо Педро, защитник Ярослав Ракицкий и Марлос. Под вопросом участие в поединке Богдана Бутко.

      Прогноз: "Хоффенхайм" сейчас набрал хорошую форму. Команда много забивает как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. К тому же фактор родной арены сыграет не последнюю роль. Прогнозируем минимальную победу немецкого клуба.

      "Лион" – "Манчестер Сити"

      Событие: Лига чемпионов

      Дата и место: 27.11 в 22:00, "Groupama Stadium"

      Читайте также: Зинченко отправился вместе с "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов против "Лиона"

      Анонс: неожиданный триумф в поединке с "Манчестер Сити" является единственным для "Лиона" в этой Лиге чемпионов. Он же и является главной причиной, почему "ткачи" находятся на втором месте в группе. Под вопросом участие в предстоящем матче Лео Дюбуа и капитана Набила Фекир, который как раз забивал англичанам.

      "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, всеми последующими матчами в Лиге чемпионов доказал, что победа "Лиона" была случайностью. Точно не помогут "Манчестер Сити" в предстоящем поединке Кевин Де Брюйне и Бенжамин Мэнди. Под вопросом и участие Бернарду Силвы.

      Прогноз: без колебаний прогнозируем уверенную победу "горожан".

      АЕК – "Аякс"

      Событие: Лига чемпионов

      Дата и место: 27.11 в 22:00, Олимпийский стадион

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      Анонс: АЕК, за который выступает украинец Дмитрий Чигринский, не смог себя качественно проявить в четырех поединках Лиги чемпионов и уже не имеет шансов побороться за выход в плей-офф. Однако, провальным выступление греков также назвать нельзя – они достойно боролись с "Баварией" и "Бенфикой", хотя в итоге и проиграли обоим.

      "Аякс" также сильный – на данный момент в его активе есть восемь очков, что на два меньше, чем у первой "Баварии", и на четыре больше, чем у третьей "Бенфики".

      Прогноз: фаворита выделить очень сложно в этой встрече. Рискнем предположить, что команда Чигринского окажется немного сильнее.

      Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Шахтер Лига чемпионов Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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