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      События дня: "Шахтер" борется за выживание в Лиге чемпионов и третий подряд матч для Зинченко

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      Главные спортивные события 12 декабря
      Главные спортивные события 12 декабря

      24 канал представляет рубрику, где мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

      "Шахтер" – "Лион"

      Событие: групповой раунд Лиги чемпионов

      Дата и место: 12 декабря в 22:00, НСК "Олимпийский"

      Читайте также: Имеет ли шанс "Шахтер" победить "Лион" и выйти в плей-офф Лиги чемпионов: прогноз букмекеров

      Анонс: несмотря на разгромные поражения от "Манчестер Сити" и неудачи в других матчах, "Шахтер" все-таки сохранил шансы на выход в следующий раунд. "Горнякам" в этом очень помог поединок с "Хоффенхаймом" в Германии. Победа в интересном матче со счетом 3:2 позволила команде Паулу Фонсеки сократить отставание от "Лиона", который с немцами дважды сыграл вничью. Теперь "Шахтеру" будет достаточно обыграть французов в домашнем поединке, чтобы выйти в следующий раунд.

      "Лион" в этом розыгрыше неплохо сыграл против "Манчестер Сити". Команда Бруно Женеза обыграла "горожан" в гостях (2:1), а затем добилась с ними дома ничьей (2:2). Однако во встречах с другими коллективами успехи "Лиона" неоднозначны. Ни "Шахтер", ни "Хоффенхайм" "аристократы" обыграть дома не сумели, сыграв с обеими командами вничью (2:2). На выезде одолеть немцев "Лиону" тоже не удалось, матч завершился боевой ничьей (3:3). Вот поэтому "Лион", несмотря на успехи в матчах с главным фаворитом группы, все еще может не пройти в плей-офф.

      Прогноз: "Шахтер" перед этой встречей выглядит более опытным коллективом. Рискнем предположить, что "горняки" победят за счет опыта в Лиге чемпионов.

      "Манчестер Сити" – "Хоффенхайм"

      Событие: групповой раунд Лиги чемпионов

      Дата и место: 12 декабря в 22:00, Etihad Stadium

      Читайте также: Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов и когда жеребьевка

      Анонс: "Манчестер Сити" подходит к поединку с "Хоффенхаймом" не в лучшем настрое. В последнем туре чемпионата команда Хосепа Гвардиолы проиграла на выезде "Челси" со счетом 0:2, в результате чего потеряла лидерство. Это лишь второй матч клуба из Манчестера в сезоне, в котором команда не сумела забить ни одного гола. Причем оба состоялись на выезде. Поражение от "Челси" прервало беспроигрышную серию манкунианцев, которая насчитывала 16 матчей подряд. В 14 из них "Манчестер Сити" одержал победы.

      Под вопросом стоит участие в этом матче украинца Александра Зинченко, который травмировался в матче чемпионате Англии. И все же, если Хосеп Гвардиола выпустит Зинченко на поле, то этот матч станет третьим подряд для украинца в Лиге чемпионов.

      "Хоффенхайм" в Лиге Чемпионов участвует всего лишь второй раз. В прошлом сезоне команда не смогла пройти квалификацию, уступив в обоих поединках "Ливерпулю". В нынешнем сезоне "крестьяне" сумели избежать сита квалификации, однако их выступление в группе успешными назвать сложно. "Хоффенхайм" так и не смог пока в Лиге Чемпионов одержать ни одной победы. В группе команда трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Причем оба ничейных результата произошли как раз в гостях. С одинаковым счетом 2:2 "Хоффенхайм" сыграл с "Лионом" и "Шахтером".

      Прогноз: "Манчестер Сити" уже практически гарантировал себе первое место в группе и, скорее всего, лидеры "горожан" не примут участия в поединке с "Хоффенхаймом". Все же "Мансити" будет играть дома и не допустит поражения в матче.

      Украина U-20 – Италия U-20

      Событие: Чемпионат мира по хоккею

      Дата и место: 12 декабря в 14:00, Польша

      Анонс: букмекеры равнозначно оценили шансы сборных на победу в этом матче. Так, сборная Украины получила коэффициент 2.23, а Италия – 2.45. На то, что матч закончится вничью, букмекеры принимают с коэффициентом 4.76.

      Читайте также: Сборная Украины по хоккею потерпела самое крупное поражение за 8 лет

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      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол Хоккей Манчестер Сити Шахтер
      Источник: 24 канал
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