10:25
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      События дня: "Шахтер" дома принимает "Львов", Стаховский и Марченко борятся за выход в полуфинал

      18 Читати новину українською
      Главные спортивные события 23 ноября
      Главные спортивные события 23 ноября

      24 канал презентует новую рубрику, где каждый день мы будем публиковать топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

      "Шахтер" – "Львов"

      Событие: 16 тур украинской Премьер-лиги

      Дата и место: 23.11 в 19:00, стадион "Металлист"

      Читайте также: Матчи 16 тура УПЛ начнутся с минуты молчания

      Анонс: команды сейчас разделяют в турнирной таблице 22 очка. Подопечные Паулу Фонсеки уверенно лидируют, имея хороший запас прочности перед киевскими динамовцами, которые идут на втором месте и, наверняка, намерены еще больше его увеличить. Для этого им, прежде всего, нужно брать свои очки с такими командами, как "Львов".

      В свою очередь "Львов", наверное, будет играть закрыто и попытается выбегать в контратаки. Не лишним будет напомнить, что "Львов" на выезде играет очень хорошо – команда на чужих полях проиграла лишь один раз в семи матчах. И лишь один раз пропустила два мяча, во всех остальных матчах – либо один, либо ноль. В целом "Львов" пропустил на выезде четыре мяча. Как "Динамо" и "Шахтер".

      Прогноз: несмотря на всю статистику, гостям встречи придется нелегко против лидера чемпионата. Прогнозируем минимальную победу "Шахтера".

      Бальди – Марченко

      Событие: четвертьфинал "Аndria e castel del monte challenger" – ATP Challenger Tour

      Дата и место: 23.11 в 11:00, Италия

      Анонс: в четвертьфинале украинца Илью Марченко ждет поединок против восьмого сеяного Филиппо Бальди из Италии (АТР 180).

      В предыдущем туре разобрался со вторым сеянным турнира Лоренцо Сонего. Сейчас украинец имеет очень хорошую форму, по сравнению с летней частью сезона. А когда Илья Марченко находится в хорошей физической форме – он может обыграть любого.

      Читайте также: Стаховский и Марченко пробились в четвертьфинал на турнире в Италии

      Прогноз: победа украинского теннисиста в трехсетовом матче. Все-таки четвертьфинал, и Марченко будет играть против хозяина турнира.

      Юмбер – Стаховский

      Событие: четвертьфинал "Аndria e castel del monte challenger" – ATP Challenger Tour

      Дата и место: 23.11 в 17:00, Италия

      Анонс:  в четвертьфинале Сергея Стаховского ждет матч против лидера посева, 20-летнего Юго Умбера из Франции (АТР 100).

      Стаховскому повезло с сеткой, так как в первых двух раундах ему в соперники попались Маттео Виола и Лиам Каруана. Первый не обладает мощной подачей, поэтому не лучшим образом играет на быстрых покрытиях. Ну а Лиам еще слишком молод и не может похвастаться стабильной игрой. Несмотря на это, в игре украинца было достаточно много ошибок.

      На этом турнире француз Уго Юмбер играет в своем любимом стиле. Он держит свою подачу и бьет один эйс за другим. В розыгрышах он играет не так уверенно и порой допускает много ошибок.

      Прогноз: в арсенале Стаховского есть мощная подача, а Юмберт более уверенно прошел своих соперников и допустил меньше ошибок. Прогнозируем победу французского теннисиста в упорной борьбе.

      "Леганес""Алавес"

      Событие: 13 тур Ла Лиги

      Дата и место: 23.11 в 22:00, Испания

      Читайте также: Клубы АПЛ устроили демарш из-за вероятного нововведения

      Анонс: 19-летний голкипер "Леганеса" и сборной Украины Андрей Лунин выйдет на этот матч в стартовом составе. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино.

      "Леганес" уже третий сезон подряд привычно борется за выживание в Ла Лиге. В прошлом чемпионате эта борьба проходила спокойнее, но сейчас "производители огурцов" переживают определенные трудности. Команда находится на 18-м месте в таблице, выиграв только два матча.

      "Алавес", тем временем, продолжает вдохновлять своих поклонников. Домашняя победа над "Уэской" вернула команду Абелардо на четвертую строчку. Более того, отставание "Алавеса" от первой "Барселоны" теперь составляет лишь один балл.

      Прогноз: "Алавес" в текущем сезоне еще не допускал ни одной осечки. Также стоит отметить, что забивают и пропускают в последних матчах обе команды стабильно. Прогнозируем победу гостей поля.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин Сергей Стаховский ФК Львов Шахтер УПЛ Теннис
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
      сегодня , 10:01 Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
      Уляна Корицька 6789
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 167
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 29317
      Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      сегодня , 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      455
      Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      сегодня , 08:40 Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      Артем Овдієнко 833
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Гонки: Хэмилтон и Баттон снимаются в рекламных видеороликах
       13 февраля 2012 , 18:08
      Свитолина не справилась с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович
       28 августа 2012 , 23:42
      Месси разозлился. "Барселона" - "Атлетик" - 2:1. ВИДЕО
       20 апреля 2014 , 23:55
      Ребров: Шевченко был моим лучшим партнером по атаке
       14 декабря 2014 , 15:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук