События дня: "Шахтер" дома принимает "Львов", Стаховский и Марченко борятся за выход в полуфинал

24 канал презентует новую рубрику, где каждый день мы будем публиковать топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

"Шахтер" – "Львов"

Событие: 16 тур украинской Премьер-лиги

Дата и место: 23.11 в 19:00, стадион "Металлист"

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Анонс: команды сейчас разделяют в турнирной таблице 22 очка. Подопечные Паулу Фонсеки уверенно лидируют, имея хороший запас прочности перед киевскими динамовцами, которые идут на втором месте и, наверняка, намерены еще больше его увеличить. Для этого им, прежде всего, нужно брать свои очки с такими командами, как "Львов".

В свою очередь "Львов", наверное, будет играть закрыто и попытается выбегать в контратаки. Не лишним будет напомнить, что "Львов" на выезде играет очень хорошо – команда на чужих полях проиграла лишь один раз в семи матчах. И лишь один раз пропустила два мяча, во всех остальных матчах – либо один, либо ноль. В целом "Львов" пропустил на выезде четыре мяча. Как "Динамо" и "Шахтер".

Прогноз: несмотря на всю статистику, гостям встречи придется нелегко против лидера чемпионата. Прогнозируем минимальную победу "Шахтера".

Бальди – Марченко

Событие: четвертьфинал "Аndria e castel del monte challenger" – ATP Challenger Tour

Дата и место: 23.11 в 11:00, Италия

Анонс: в четвертьфинале украинца Илью Марченко ждет поединок против восьмого сеяного Филиппо Бальди из Италии (АТР 180).

В предыдущем туре разобрался со вторым сеянным турнира Лоренцо Сонего. Сейчас украинец имеет очень хорошую форму, по сравнению с летней частью сезона. А когда Илья Марченко находится в хорошей физической форме – он может обыграть любого.

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Прогноз: победа украинского теннисиста в трехсетовом матче. Все-таки четвертьфинал, и Марченко будет играть против хозяина турнира.

Юмбер – Стаховский

Событие: четвертьфинал "Аndria e castel del monte challenger" – ATP Challenger Tour

Дата и место: 23.11 в 17:00, Италия

Анонс: в четвертьфинале Сергея Стаховского ждет матч против лидера посева, 20-летнего Юго Умбера из Франции (АТР 100).

Стаховскому повезло с сеткой, так как в первых двух раундах ему в соперники попались Маттео Виола и Лиам Каруана. Первый не обладает мощной подачей, поэтому не лучшим образом играет на быстрых покрытиях. Ну а Лиам еще слишком молод и не может похвастаться стабильной игрой. Несмотря на это, в игре украинца было достаточно много ошибок.

На этом турнире француз Уго Юмбер играет в своем любимом стиле. Он держит свою подачу и бьет один эйс за другим. В розыгрышах он играет не так уверенно и порой допускает много ошибок.

Прогноз: в арсенале Стаховского есть мощная подача, а Юмберт более уверенно прошел своих соперников и допустил меньше ошибок. Прогнозируем победу французского теннисиста в упорной борьбе.

"Леганес" – "Алавес"

Событие: 13 тур Ла Лиги

Дата и место: 23.11 в 22:00, Испания

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Анонс: 19-летний голкипер "Леганеса" и сборной Украины Андрей Лунин выйдет на этот матч в стартовом составе. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино.

"Леганес" уже третий сезон подряд привычно борется за выживание в Ла Лиге. В прошлом чемпионате эта борьба проходила спокойнее, но сейчас "производители огурцов" переживают определенные трудности. Команда находится на 18-м месте в таблице, выиграв только два матча.

"Алавес", тем временем, продолжает вдохновлять своих поклонников. Домашняя победа над "Уэской" вернула команду Абелардо на четвертую строчку. Более того, отставание "Алавеса" от первой "Барселоны" теперь составляет лишь один балл.

Прогноз: "Алавес" в текущем сезоне еще не допускал ни одной осечки. Также стоит отметить, что забивают и пропускают в последних матчах обе команды стабильно. Прогнозируем победу гостей поля.

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