События дня: "Шахтерю" нельзя терять очки, Лунин может повторить феерию

24 Канал представляет рубрику, где каждый день мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

"Мариуполь" – "Шахтер"

Событие: 18 тур УПЛ

Дата и место: 7 декабря в 17:00, стадион им. В. Бойко

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Анонс: "Мариуполь" перед матчем против своего старшего брата занимает довольно комфортную шестую позицию. В случае вероятного поражения "Шахтеру" подопечные Александра Бабича ниже седьмой строчки не упадут, а отставание от верхней половины таблицы не будет представлять более двух очков. Перед глазами игроков "Мариуполя" пример "Львова" и "Олимпика", которые в двух последних матчах воспользовались расслабленносью горняков.

"Шахтер" в УПЛ не смог выиграть два поединка подряд. Сначала ребята Паулу Фонсека не смогли забить в ворота "Львова" (0:0), а затем недосчитались очков в игре с "Олимпиком" (2:2). Однако стоит заметить, что матчи "Мариуполя" и "Шахтера" обычно получаются довольно простыми для донецкого клуба.

Прогноз: "Шахтеру" категорически нельзя терять очки и подопечные Паулу Фонсеки будут бороться до конца. Победа "горняков".

"Леганес" – "Хетафе"

Событие: 15 тур Ла Лиги

Дата и место: 7 декабря в 22:00, "Estadio Butarque"

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Анонс: "Леганес" в последних турах всерьез занялся задачей сохранения прописки в элитном дивизионе. Подопечные Маурисио Пеллегрино в двух предыдущих турах сумели заработать шесть очков. Сначала команда обыграла дома минимально "Алавес" (1:0), а затем на выезде одолели "Вальядолид" (4:2). Продолжили победное шествие "лесники" и в Кубке Испании, в котором после успеха в Мадриде над "Райо Вальекано" (1:0), благодаря удачным действиям украинском Андрея Лунина прошли в 1/8 финала.

"Хетафе" тоже успешно сыграл последние поединка. Причем, если раньше победы команде давались с трудом, то эта тенденция была прервана. На родной арене в рамках чемпионата в предыдущем туре "синие" взяли три очка в матче с "Эспаньолом" (3:0), после чего вынесли в Кубке Испании "Кордобу" (5:1).

Прогноз: "Леганес" заметно прибавил в домашних матчах. Команда выиграла три поединка из четырех последних на своей арене, но "Хетафе" уже и не такая простая команда. Прогнозируем ничью, возможно и нулевую.

Биатлон

Событие: Кубок мира, спринтерская гонка у мужчин

Дата и место: 7 декабря в 15:15, Поклюке

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Анонс: странно, но если в индивидуальной гонке букмекеры не верили в то, что Йоханнес Бё заедет в тройку (и были правы), то теперь считают главным фаворитом спринтерской гонки. А как же Мартен Фуркад? Ну, во-первых, он вчера потратил слишком много сил в борьбе с разбитой к концу гонки по трассе и чуть не упустил первое место. А, во-вторых, по чистой скорости Бё-младший был лучшим в гонке, опередив Фуркада почти на 2 минуты. С учетом того, что промахи в спринте не так критичны, мотивация у Йоханнеса уже максимальна.

Среди украинцев на старт наконец выйдет капитан сборной Дмитрий Подручный, который не принимал участия в индивидуальной гонке. Первым с "сине-желтых" на трассу уйдет Сергей Семенов (10-й стартовый номер), далее – Артем Прима (49), Дмитрий Подручный (82) и Виталий Кильчицкий (108). Всего в списке 110 биатлонистов.

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