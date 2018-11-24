События дня: Зинченко может сыграть против команды Ярмоленко, Коноплянка должен помочь "Шальке"

24 Канал презентует новую рубрику, где каждый день мы будем публиковать топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

Событие: 13 тур английской Премьер-лиги

Дата и место: 24.11 в 17:00, "London Stadium"

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Анонс: "Вест Хэм" постепенно лишился статуса аутсайдера чемпионата и перешел в категорию середняков. Во многом этому поспособствовали последние успехи команды. "Манчестер Сити" станет уже шестым соперником из топ-шестерки для "Вест Хэма" в первом круге. К кадровым потерям в виде Ярмоленко, Санчеса и Райана Фредерикса, у "молотобойцев" добавился еще основной полузащитник Роберт Снодграсс.

В "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко, все выглядит абсолютно безоблачно. Команда Гвардиолы легко и непринужденно разбирается практически со всеми соперниками, продлив победную серию до семи матчей. Из новых потерь в "Манчестер Сити" к Кевину Де Брюйне присоединился Бенжамен Менди. Кроме того, из сборных с повреждениями вернулись Бернарду Силва и Николас Отаменди.

Прогноз: "Вест Хэм" на фоне "Манчестер Сити" выглядит слабенько, еще и с потерями Андрея Ярмоленко и Райана Фредерикса. Прогнозируем уверенную победу "горожан".

"Шальке" – "Нюрнберг"

Событие: 12 тур Бундеслиги

Дата и место: 24.11 в 19:30, "Фельтинс-Арена"

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Анонс: один из лучших клубов сезона-2017/18 занимает неприглядное четырнадцатое место в Бундеслиге. "Шальке" периодически показывает хорошую игру и постепенно отвоевывает позиции в турнирной таблице.

Новичок – "Нюрнберг" соседствует в турнирной таблице с вице-чемпионом – "Шальке". Команда Михаэля Келльнер – пятнадцатая с 10 очками после 11 матчей.

Прогноз: даже в нынешней критической ситуации "Шальке" является фаворитом матча. Домашние трибуны должны помочь команде украинца Евгения Коноплянки. Победа "Шальке" с разницей в 1 мяч.

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