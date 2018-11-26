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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      События на Азове являются самыми опасными за последние три года: реакция мирового сообщества

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      Американские СМИ не на шутку взволнованы событиями на Азове. Поэтому в Нью-Йорке должно начаться срочное заседание Совета Безопасности ООН, которое было созвано сразу по просьбе Украины и России.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

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      Она сказала, что сначала в Совете безопасности будут голосовать по проведению заседания на запрос России, которая первая обратилась с запросом о нарушении Украиной ее территориальных вод. Зато Украина высказала просьбу провести заседание в связи с военными действиями России в Черном и Азовском морях.

      Об этом заседании сообщила посол США в ООН Никки Гелли, она сказала, что эти события являются самым опасным моментом за последние три года в Украине. Официальной реакции от департамента США пока нет, однако ранее там критиковали и осуждали действия РФ в Азовском море.

      Это является ущемлением международного судоходства, а также давлением на Украину с целью дестабилизации страны. Департамент США поддерживает украинский суверенитет, который распространяется и на ее территориальные воды,
      – отметили дипломаты в США.

      В своем твиттере постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер заявил, что Американские вооруженные силы готовы помочь в переговорах о мире для всех граждан Украины, но все еще ждут серьезной реакции России.

      Ранее в интервью для "Голоса Америки" он заявил, что США и весь мир разделяет позицию Украины, и соглашается, что Россия нарушает правила международного пароходства.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины Новости США ООН
      Источник: 24 канал
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