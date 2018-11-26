События на Азове являются самыми опасными за последние три года: реакция мирового сообщества

Американские СМИ не на шутку взволнованы событиями на Азове. Поэтому в Нью-Йорке должно начаться срочное заседание Совета Безопасности ООН, которое было созвано сразу по просьбе Украины и России.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

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Она сказала, что сначала в Совете безопасности будут голосовать по проведению заседания на запрос России, которая первая обратилась с запросом о нарушении Украиной ее территориальных вод. Зато Украина высказала просьбу провести заседание в связи с военными действиями России в Черном и Азовском морях.

Об этом заседании сообщила посол США в ООН Никки Гелли, она сказала, что эти события являются самым опасным моментом за последние три года в Украине. Официальной реакции от департамента США пока нет, однако ранее там критиковали и осуждали действия РФ в Азовском море.

Это является ущемлением международного судоходства, а также давлением на Украину с целью дестабилизации страны. Департамент США поддерживает украинский суверенитет, который распространяется и на ее территориальные воды,

– отметили дипломаты в США.

В своем твиттере постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер заявил, что Американские вооруженные силы готовы помочь в переговорах о мире для всех граждан Украины, но все еще ждут серьезной реакции России.

US remains ready to help negotiate peace for all Ukrainian citizens — but still waiting for a serious Russian response to January proposals — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 апреля 2018 г.

Ранее в интервью для "Голоса Америки" он заявил, что США и весь мир разделяет позицию Украины, и соглашается, что Россия нарушает правила международного пароходства.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.