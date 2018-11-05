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      Сочные котлеты с курицей и тыквой: необычный рецепт блюда

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      Котлеты из курицы и тыквы
      Котлеты из курицы и тыквы / Украинцы сегодня

      Мало кто из хозяек решается добавлять к мясным блюдам сладкие овощи или фрукты. В то же время блогеры и кулинары убеждают, что именно такие продукты придадут необычный вкус традиционному блюду.

      Ярким примером этого является рецепт куриных котлет с тыквой. Необычное сочетание продуктов придет по вкусу даже привередливым любителям мяса. Блюдо лучше подавать с рисом или другим гарниром.

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      Как приготовить котлеты из курицы и тыквы: рецепт блюда

      Ингредиенты:
      600 г куриного филе;
      300 г мускатной тыквы, напоминающей форму груши;
      1-2 зубчика чеснока;
      специи;
      масло для жарки.

      С помощью мясорубки измельчите филе и тыкву, очищенную от кожи и семян. Добавьте чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешайте в течение нескольких минут, чтобы фарш был эластичным и не расползался при жарке.

      Смочите руки в воде, после чего сформируйте круглые котлеты одинакового размера. Обжарьте их на подсолнечном масле до золотистого цвета. Готовьте котлеты на небольшом огне, чтобы мясо хорошо прожарилось.

      Подавайте блюдо с гарниром или запеченными овощами.

      Теги: Здоровое питание LifeStyle Food and Drinks
      Источник: 24 Канал
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