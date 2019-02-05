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      Социальная политика государства должна поддерживать легально работающий бизнес

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      Легально работающий бизнес
      Легально работающий бизнес / 5.ua

      Социальная политика государства должна таким образом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать легально работающий бизнес в Украине.

      Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, выступая на презентации Меморандума работодателей Украины, говорится на сайте "Минпром".

      Сегодня вся социальная политика государства направлена ​​на то, чтобы максимально справедливо распределить бюджетные деньги. Да, это важно, но этого недостаточно. Социальная политика государства должна таким образом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать легально работающий бизнес в Украине,
      – отметила она.

      Ученый-демограф высказалась за необходимость добиться в Украине того, чтобы направление миграции изменилос в противоположную сторону. "Если сегодня по трудовой миграции мы видим отток рабочей силы, то мы должны создать такие условия, чтобы к нам люди хотели ехать", – отметила она.

      Э. Либанова привела пример Польши, власти которой после того, как страна попала в зону депопуляции начали работать над тем, чтобы те, кто уехал раньше из страны чувствовали себя поляками и хотели вернуться и одновременно начали работать над тем, чтобы в Польшу стремились ехать люди . "Поляком повезло – рядом есть пока еще сорокомиллионная Украина с очень похожим языком и поведением населения. То есть полякам абсорбировать украинскую рабочую силу очень просто. У нас сегодня такие рычаги очень ограничены, но они существуют. И работать над этим нужно", – подчеркнула она.

      Директор Института демографии выразила уверенность, что для этого в Украине необходимо создавать высокопроизводительные рабочие места и повышать уровень зарплат.

      "И здесь мы должны требовать от государства установления контроля на ценами на те товары и услуги, которые выталкивают людей. Понятно, что цена на газ должна быть экономически обоснованной, но она не может быть такой, чтобы заработная плата, которую в состоянии платить легально работающий бизнес, не покрывала ее. Мы не можем выталкивать людей на субсидии", – отмечает Э. Либанова.

      По ее мнению, в Украине назрела необходимость изменения налоговой политики. "Предприниматель должен перестать быть налоговым агентом – это абсолютно правильно. И так происходит в любой цивилизованной стране – человек сам платит налоги, он понимает, сколько он заплатила и он понимает, что за это может требовать. Кроме того, мы должны перестать облагать налогом доходы индивида и начать облагать доходы семьи. Тогда не будет такой ситуации, которая существует сейчас, когда мы забираем у людей доходы в виде налогов, а потом мы им назначим помощь или субсидию", – подчеркнула Э. Либанова.

      Также директор Института демографии подчеркнула необходимость перестройки украинской системы образования. "Через 10 лет в Украине столько юристов, программистов, бухгалтеров средней квалификации не потребуется", – уверена она, добавив, что бизнес должен влиять на систему образования в стране.

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      Теги: Рынок труда Бизнес Министерство социальной политики Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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