Социальная сеть Instagram начала тестирование новой интересной функции Stories

Instagram начал тестирование новой функции в Stories. Отныне у некоторых пользователей появилась возможность создавать фото- и видеоколажи из собственных фото. Обновления еще не анонсировали официально в блоге компании, поэтому, скорее всего, это тестовая версия.

Об этом сообщает Cossa.

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Новый формат позволяет создавать коллажи из любого количества медиафайлов, их можно размещать в произвольном порядке, сжимать и увеличивать.

Instagram тестирует коллажи в Stories

Встроенные функции Stories оказались более разнообразными, чем в платных программах с аналогичным функционалом. Например, Instagram позволяет выбрать цвет фона, можно изменять размеры и расположение изображений и видео.

Напомним, ранее представители Instagram впервые раскрыли подробности об алгоритме формирования ленты.

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