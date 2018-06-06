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Социальная сеть Instagram начала тестирование новой интересной функции Stories

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В Instagram Stories можно будет создавать коллажи
В Instagram Stories можно будет создавать коллажи / unsplash

Instagram начал тестирование новой функции в Stories. Отныне у некоторых пользователей появилась возможность создавать фото- и видеоколажи из собственных фото. Обновления еще не анонсировали официально в блоге компании, поэтому, скорее всего, это тестовая версия.

Об этом сообщает Cossa.

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Новый формат позволяет создавать коллажи из любого количества медиафайлов, их можно размещать в произвольном порядке, сжимать и увеличивать.

Instagram тестує колажі в Stories

Instagram тестирует коллажи в Stories

Встроенные функции Stories оказались более разнообразными, чем в платных программах с аналогичным функционалом. Например, Instagram позволяет выбрать цвет фона, можно изменять размеры и расположение изображений и видео.

Напомним, ранее представители Instagram впервые раскрыли подробности об алгоритме формирования ленты.

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Теги: Техно Instagram Приложения Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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