Социальная сеть Instagram начала тестирование новой интересной функции Stories
Instagram начал тестирование новой функции в Stories. Отныне у некоторых пользователей появилась возможность создавать фото- и видеоколажи из собственных фото. Обновления еще не анонсировали официально в блоге компании, поэтому, скорее всего, это тестовая версия.
Об этом сообщает Cossa.
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Новый формат позволяет создавать коллажи из любого количества медиафайлов, их можно размещать в произвольном порядке, сжимать и увеличивать.
Instagram тестирует коллажи в Stories
Встроенные функции Stories оказались более разнообразными, чем в платных программах с аналогичным функционалом. Например, Instagram позволяет выбрать цвет фона, можно изменять размеры и расположение изображений и видео.
Напомним, ранее представители Instagram впервые раскрыли подробности об алгоритме формирования ленты.
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