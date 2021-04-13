Все тело в гематомах: в социальном центре Днепра нашли мертвого младенца
В одном из социальных центров Днепра нашли мертвого 1-месячного ребенка. Все тело девочки было покрыто гематомами.
Источник:"Информатор"
Ее тело обнаружили 13 апреля около 5:30. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Читайте также Бил до смерти: в Киеве вынесли приговор мужчине, который убил 6-летнего мальчика
Что еще известно о трагическом инциденте
Когда девочку нашли, ее тело уже покрылось трупными пятнами. Пока что экспертам не удалось выяснить точное время, когда именно умер ребенок.
Согласно данным СМИ, 41-летняя мать ребенка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительной информации, ее задержала полиция.
Другие жуткие случаи в Украине
- В поселке Коротич на Харьковщине, мать хранила тело мертвого младенца в сарае почти полгода. 34-летняя женщина никому не сообщила о родах и смерти малыша.
- В селе Томашовке, на Прикарпатье, мать замотала новорожденного мальчика в одеяло и оставила его на улице. К сожалению, ребенок умер по дороге в больницу.
- В Харьковской области 41-летняя женщина родила ребенка в туалете вокзала. Она завернула его в целлофановый пакет и бросила в выгребную яму. Ребенка нашли и успели спасти.
Поделиться новостью