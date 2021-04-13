В одном из социальных центров Днепра нашли мертвого 1-месячного ребенка. Все тело девочки было покрыто гематомами.

Ее тело обнаружили 13 апреля около 5:30. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Что еще известно о трагическом инциденте

Когда девочку нашли, ее тело уже покрылось трупными пятнами. Пока что экспертам не удалось выяснить точное время, когда именно умер ребенок.

Согласно данным СМИ, 41-летняя мать ребенка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительной информации, ее задержала полиция.

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