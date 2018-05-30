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Социальные няни: семьям с малышами будут компенсировать часть затрат

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Социальные няни в Украине
Социальные няни в Украине / homeservice-a.com.ua

В Украине семьям с малышами будут выплачивать компенсацию за услуги нянь. Новшество введут уже с января 2019 года.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, цель такого проекта – поддержать родителей и дать им возможность в первые годы после рождения ребенка пойти работать.

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Мы вводим такое понятие как муниципальная няня. Они будут работать с 1 января. Но в сентябре это найдет свое отражение в проекте бюджета на 2019 год,
– рассказал Гройсман.

Поэтому с 2019 года, если семья будет нанимать няню для ухода за своим ребенком, государство будет компенсировать ей около 1500 грн в месяц.

Этот проект, разработанный с органами местного самоуправления, призван увеличить рождаемость в Украине. "Украинцев должно быть больше. Но украинцы должны быть более счастливыми", – отметил глава правительства.

Среди прочего, в рамках программы стимулирования рождаемости правительство имеет амбициозные намерения ликвидировать очереди в детские сады.

Гройсман также анонсировал введение новой традиции с 1 сентября 2018 года. Отныне каждая семья, в которой родился младенец, будет получать от государства специальный "бэби-бокс" со всем необходимым для первых этапов жизни с малышом.

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Теги: Новости Украины Здоровье Беременность и дети Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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