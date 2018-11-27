Социальные сети вызывают депрессию: исследования

Частое использование соцсетей может доводить до депрессии. Это не первое исследование о связи соцсетей и самочувствия, однако специалисты впервые указывают не просто на факт корреляции, а на причинно-следственную связь.

Об этом говорится в исследовании Университета Пенсильвании.

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Учеными был организован эксперимент с использованием соцсетей, в котором участвовали 143 добровольца-студента. В самом начале испытаний медики определили степень психо-эмоционального здоровья участников. Также было зафиксировано, сколько времени в среднем каждый из них проводит в соцсетях.

Соцсети вызывают депрессию

Разделив испытуемых на две группы в случайном порядке, ученые позволили одной из них использовать соцсети в своем привычном формате, тогда как другой – лишь около 10 минут ежедневно. Эксперимент длился 3 недели.

Анализируя его результаты, специалисты установили: значительно больше психологических проблем, которые свидетельствуют о депрессии, было именно у тех участников, которые чаще всего пользовались соцсетями. Эти люди жаловались на тяжелые чувства одиночества и неполноценности.

Врачи рекомендуют уменьшить время, проведенное в соцсетях

"Такая тенденция связана с подсознательным стремлением сравнивать себя с другими. Видя в соцсетях счастливые фотографии других людей, у человека может возникать чувство, что их жизнь лучше, чем у него, может формироваться осознание собственной неполноценности", – отметили специалисты.

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