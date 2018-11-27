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      Социальные сети вызывают депрессию: исследования

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      Социальные сети вызывают депрессию
      Социальные сети вызывают депрессию / fakty.com.ua

      Частое использование соцсетей может доводить до депрессии. Это не первое исследование о связи соцсетей и самочувствия, однако специалисты впервые указывают не просто на факт корреляции, а на причинно-следственную связь.

      Об этом говорится в исследовании Университета Пенсильвании.

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      Учеными был организован эксперимент с использованием соцсетей, в котором участвовали 143 добровольца-студента. В самом начале испытаний медики определили степень психо-эмоционального здоровья участников. Также было зафиксировано, сколько времени в среднем каждый из них проводит в соцсетях.

      Соцмережі викликають депресію

      Соцсети вызывают депрессию

      Разделив испытуемых на две группы в случайном порядке, ученые позволили одной из них использовать соцсети в своем привычном формате, тогда как другой – лишь около 10 минут ежедневно. Эксперимент длился 3 недели.

      Анализируя его результаты, специалисты установили: значительно больше психологических проблем, которые свидетельствуют о депрессии, было именно у тех участников, которые чаще всего пользовались соцсетями. Эти люди жаловались на тяжелые чувства одиночества и неполноценности.

      Врачи рекомендуют уменьшить время, проведенное в соцсетях

      "Такая тенденция связана с подсознательным стремлением сравнивать себя с другими. Видя в соцсетях счастливые фотографии других людей, у человека может возникать чувство, что их жизнь лучше, чем у него, может формироваться осознание собственной неполноценности", – отметили специалисты.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Соцсети Депрессия Психология
      Источник: 24 Канал
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