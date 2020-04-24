Социолог назвал 3 основные проблемы, которые больше всего волнуют украинцев
Из-за вспышки коронавируса рейтинги Владимира Зеленского и его партии могут возрасти. Однако в Украине до сих пор существуют проблемы, решения которых ждут украинцы.
Такое мнение в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале озвучил социолог Алексей Антипович и объяснил, что украинцы постоянно живут с надеждой на изменения, а Владимир Зеленский олицетворяет человека, который способен принести эти изменения государству.
Читайте больше Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
Социолог назвал 3 основные проблемы украинца, которые должна была решать украинская власть и президент:
- прекращение военных действий на Востоке – установление мира, победы.
- борьба с коррупцией во власти – украинец различает бытовую коррупцию, которой он пользуется, и коррупцию в высших эшелонах власти.
- экономический рост – он продолжает оставаться чрезвычайно актуальным для украинца. Украинец его может почувствовать только на собственном кармане, на примере собственного благосостояния.
Смотрите интервью с Алексеем Антиповичем на 24 канале:
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