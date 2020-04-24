20:38
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Социолог назвал 3 основные проблемы, которые больше всего волнуют украинцев

      - Читати новину українською
      Какие проблемы больше всего волнуют украинцев?
      Какие проблемы больше всего волнуют украинцев? / 24 канал

      Из-за вспышки коронавируса рейтинги Владимира Зеленского и его партии могут возрасти. Однако в Украине до сих пор существуют проблемы, решения которых ждут украинцы.

      Такое мнение в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале озвучил социолог Алексей Антипович и объяснил, что украинцы постоянно живут с надеждой на изменения, а Владимир Зеленский олицетворяет человека, который способен принести эти изменения государству.

      Читайте больше Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем

      Социолог назвал 3 основные проблемы украинца, которые должна была решать украинская власть и президент:

      1. прекращение военных действий на Востоке – установление мира, победы.
      2. борьба с коррупцией во власти – украинец различает бытовую коррупцию, которой он пользуется, и коррупцию в высших эшелонах власти.
      3. экономический рост – он продолжает оставаться чрезвычайно актуальным для украинца. Украинец его может почувствовать только на собственном кармане, на примере собственного благосостояния.

      Смотрите интервью с Алексеем Антиповичем на 24 канале:

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Приказал заплатить 50 тисяч з моральный вред: судья наказал нардепа за право на свободу мысли
      сегодня , 19:30 Приказал заплатить 50 тисяч з моральный вред: судья наказал нардепа за право на свободу мысли
      Ірина Шиба
      Миллиарды задолженности на рынке электроэнергии: что будет делать Украина
      сегодня , 19:05 Миллиарды задолженности на рынке электроэнергии: что будет делать Украина
      Юлія Поскробок