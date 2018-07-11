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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Социологи считают наличие iPhone признаком благополучия

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iPhone является признаком благополучия
iPhone является признаком благополучия / unsplash.com

Экономисты Национального бюро экономических исследований Эмир Каменика и Марианна Бертран изучили различия между американскими социальными группами и заметили связь между благополучием человека и наличием у него смартфона от Apple.

Об этом пишет naked-science.

Так, в 69,1% случаев владельцы iPhone – это люди с хорошей зарплатой.

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Именно на основе этой информации, социологи сделали вывод, что iPhone можно рассматривать как главный признак благополучия.

При этом специалисты подчеркивают, что само по себе приобретение престижного смартфона не делает человека богатым. Речь идет о самой возможности покупать дорогие вещи.

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Теги: Техно Смартфоны Apple iPhone
Источник: 24 Канал
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