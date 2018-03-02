Соцсеть удивили пикантные формы Савченко и ее странное состояние в ВР: фото
Народный депутат Надежда Савченко удивила своими формами – силуэт политика поймали в кадр в стенах украинского парламента.
Соответствующее фото из Верховной Рады опубликовал политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.
"Когда базис стал полностью преобладать над надстройкой, если следовать определению классика марксизма-ленинизма", – говорится в заметке к фото.
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На снимке можно увидеть фигуру Надежды Савченко в профиль.
Надежда Савченко в ВР
Кроме того фотограф Богдан Бортаков на своей странице в Facebook опубликовал еще два интересных фото с заседания ВР.
Пользователи соцсетей начали активно обсуждать внешний вид и поведение нардепа, сделав выводы, что Савченко находится в неадекватном состоянии.
Но потом Надежда Савченко прокомментировала эти странные снимки, заявив, что в этот момент выступал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Поэтому и у нее был такой странный вид.
Надежда Савченко в ВР
Надежда Савченко в ВР