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Соцсеть удивили пикантные формы Савченко и ее странное состояние в ВР: фото

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Соцсеть удивили пикантные формы Савченко и ее странное состояние в ВР
Соцсеть удивили пикантные формы Савченко и ее странное состояние в ВР / Фото из открытых источников

Народный депутат Надежда Савченко удивила своими формами – силуэт политика поймали в кадр в стенах украинского парламента.

Соответствующее фото из Верховной Рады опубликовал политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Когда базис стал полностью преобладать над надстройкой, если следовать определению классика марксизма-ленинизма", – говорится в заметке к фото.

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На снимке можно увидеть фигуру Надежды Савченко в профиль.

Надія Савченко у ВРНадежда Савченко в ВР

Кроме того фотограф Богдан Бортаков на своей странице в Facebook опубликовал еще два интересных фото с заседания ВР.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать внешний вид и поведение нардепа, сделав выводы, что Савченко находится в неадекватном состоянии.

Но потом Надежда Савченко прокомментировала эти странные снимки, заявив, что в этот момент выступал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Поэтому и у нее был такой странный вид.

Надія Савченко у ВРНадежда Савченко в ВР

Надія Савченко у ВРНадежда Савченко в ВР

Теги: Новости Украины Верховная Рада Курьезные новости Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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