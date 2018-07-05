Соцсети негативно влияют на здоровье детей, – ученые

Ученые из Великобритании бьют тревогу из-за негативного воздействия социальных сетей на психическое и физическое здоровье детей.

Все потому, что дети жалуются на чувство изоляции и одиночества, пишет Independent.

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За 2018 специалисты фиксируют рост количества обращений из-за одиночества на 14% по сравнению с предыдущим.



Почти 80% обращений приходится на девушек, которые утверждали, что соцсети заставляют чувствовать их более изолированными и заставляют себя сравнивать с другими пользователями.

Самому младшему ребенку, который обратился за помощью, было 10 лет. Большинство обращений поступало от подростков.