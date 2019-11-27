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      Соцсети порвало видео, где Путина троллят похищенными из украинских кораблей унитазами

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      Доклад Путину о сорванных с украинских кораблей унитазы / Кадр из видео

      По соцсетям гуляет видео, на котором российский "чиновник" докладывает президенту страны Владимиру Путину о рывке экономики РФ благодаря похищенным с украинских кораблей унитазам, трусам и розеткам.

      Это курьезное видео с помощью дипфейка создал и опубликовал сатирик-оппозиционер Александр Торн. Именно он в образе российского чиновника докладывает якобы Путину об экономических успехах России.

      Смотрите фото: В каком состоянии Россия вернула Украине военные корабли

      В частности, шутник на видео с серьезным выражением лица рассказывает хозяину Кремля, что драйвером экономического роста России по итогам первых трех кварталов стали беспрецедентные шаги, предпринятые Министерством обороны.

      "Это абсолютно инновационный подход. Мир такого еще не видел. Под личным контролем Сергея Шойгу с украинских кораблей были скручены розетки типа евро. Из осветительных приборов руками ведущих специалистов были сняты плафоны", – докладывает "чиновник".

      Также с бортов кораблей были скручены все унитазы типа толчок. Сергею Кужугетовичу Шойгу, кроме того, удалось лично обнаружить и изъять в пользу Российской Федерации ношеные трусы в количестве 20 штук. Операция по изъятию трусов носила секретный характер,
      – рассказал сатирик, добавив, что распорядился отправить Путину экземпляр для ознакомления.

      Смотрите видео с троллингом Путина об украинских кораблях:

      Что исчезло на украинских кораблях

      Украинские судна вернулись домой из России 18 ноября. По прибытию выяснилось, что с кораблей поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Впоследствии стало известно, что украинским морякам не вернули даже крестики и личные вещи, включая нижнее белье.

      Россия же традиционно убеждает, что передала корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      27 ноября
      684
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Возвращение захваченных кораблей Владимир Путин Новости России Курьезные новости Украина – Россия
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