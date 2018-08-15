Соцсети превратили в мем ягодицы Кардашян: забавные фото

Пользователи в социальных сетях в который раз затролили новое фото светской львицы, звезды реалити-шоу Ким Кардашян.

На днях Ким Кардашян опубликовала фото, на котором соблазнительно позировала на кровати. На Кардашян были только трусики и кроссовки Yeezy. Однако внимание пользователей привлекла точно не обувь. Так, очень быстро новый сником Ким стал звездой соцсетей.

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Фото, которое опубликовала Ким Кардашян на своей странице в Instagram:



Ким Кардашян

Пользователи социальных сетей сначала пошутили, отправив Кардашян в космос.

Некоторые даже вспомнил кадры из домашнего порно Ким, которое попало в сеть в 2007 году: "Кажется, это напоминает мне о чем-то".

"Девушки такие: посмотри, какая у меня классная обувь", – пишут Интернет-пользователи.

Добавим, Ким выставляла фото в поддержку кроссовок Yeezy, которое также сразу высмеяли в сети.