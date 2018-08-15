20:46
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, сегодня
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Соцсети превратили в мем ягодицы Кардашян: забавные фото

111 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Twitter

Пользователи в социальных сетях в который раз затролили новое фото светской львицы, звезды реалити-шоу Ким Кардашян.

На днях Ким Кардашян опубликовала фото, на котором соблазнительно позировала на кровати. На Кардашян были только трусики и кроссовки Yeezy. Однако внимание пользователей привлекла точно не обувь. Так, очень быстро новый сником Ким стал звездой соцсетей.

Читайте также: Канье Уэст фантазирует о сексе с сестрами жены Ким Кардашян

Фото, которое опубликовала Ким Кардашян на своей странице в Instagram:


Ким Кардашян

Пользователи социальных сетей сначала пошутили, отправив Кардашян в космос.

 

Некоторые даже вспомнил кадры из домашнего порно Ким, которое попало в сеть в 2007 году: "Кажется, это напоминает мне о чем-то".

"Девушки такие: посмотри, какая у меня классная обувь", – пишут Интернет-пользователи.

Добавим, Ким выставляла фото в поддержку кроссовок Yeezy, которое также сразу высмеяли в сети.

 

Теги: LifeStyle Мемы Ким Кардашян Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?
сегодня, 20:00 Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?
Інна Жолобович
Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
сегодня, 19:02 Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
Катерина Петренко
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
Наталя Боднар
Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
сегодня, 17:20 Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
 1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов
 28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
 31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
 12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
 26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
 16 апреля 2016 , 13:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук