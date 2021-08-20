В легковом автомобиле была семья с 11-летним ребенком. Однако пострадали в аварии только взрослые с этого автомобиля.

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Не заметил дорожный знак

Это произошло на пересечении улиц Юрия Каминского и Галатова. Пассажирка легковушки получила ушибы рук и ног, а водитель поцарапал голову и травмировал руки.

Вероятной причиной аварии считают, что водитель Skoda не заметил дорожный знак. Именно поэтому он протаранил левую часть микроавтобуса.

Как следствие, тот перевернулся на бок. Водитель оттуда смог выбраться самостоятельно и оказалось, что он не получил никаких травм.

На место сразу вызвали скорую помощь. Однако медики просто осмотрели пострадавших и госпитализация не понадобилась.

Авария с микроавтобусом и легковушкой в Кривом Роге / Фото "Первый Городской"

Другие аварии с маршрутками

В Кривом Роге 23 июня маршрутка, которая была заполнена пассажирами врезалась в столб. После аварии госпитализировали 2 человек. Авария произошла, потому что под колеса бежала собака и водитель не хотел ее сбить.

В Кривом Роге 10 июня маршрутка столкнулась с другим автомобилем. Как следствие, зеленый бус перевернулся. Люди в аварии не пострадали, но автомобили получили весьма существенные повреждения.

Утром 7 июня во Львове маршрутка с пассажирами въехала в дерево. В результате этого ДТП пострадали 5 пассажирок. Впоследствии оказалось, что водитель этого автобуса вышел на маршрут самовольно.

Расположение перекрестка Юрия Каминского и Галатова / Карта google