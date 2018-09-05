Софи Тернер, Приянка Чопра и братья Джонас сходили на двойное свидание: фото

Не так долго братья Джонас были завидными женихами, однако за последний год их семейные статусы значительно изменились. 29-летний Джо сделал предложение звезде сериала "Игра престолов" Софи Тернер, а 25-летний Ник этим летом женился на актрисе Приянке Чопре.

Так, братья Джонас со своими любимыми посетили Чемпионат США по теннису. Совместное фото Ник Джонас опубликовал на своей странице в Instagram. Читайте также: Бруклин Бекхэм сфотографировал звезду "Игры престолов" в нелепой позе для обложки глянца: фото Допис, поширений Nick Jonas (@nickjonas) 4 Вер 2018 р. о 8:45 PDT Вместе с парами на турнире присутствовала мать Приянки Мадху Чопра, пишет издание Daily Mail. Ник Джонас, Приянка Чопра и ее мать