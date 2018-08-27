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София Ротару – в реанимации: врачи назвали диагноз певицы

2011 Читати новину українською
Врачи поставили диагноз Софии Ротару
Врачи поставили диагноз Софии Ротару / Фото из открытых источников

В России врачи поставили диагноз известной украинской и советской певице Софии Ротару, которая накануне потеряла сознание на концерте и была госпитализирована.

Подробности о состоянии артистки, ссылаясь на собственный источник в больнице, сообщает "КП".

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Ранее 24 канал со ссылкой на российские СМИ сообщал, что легенда советской и эстрады постсоветского пространства София Ротару попала в реанимацию и сейчас находится в больнице. Отмечалось, что инцидент случился в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт.

Как рассказали медики, Ротару привезли в больницу около 21:30 сразу после концерта.

У нее была потеря памяти, высокое давление, то есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт – "24"). Мы сделали пациентке компьютерную томографию перфузии (диагностика позволяет оценить кровоток в головном мозге на уровне мелких сосудов – "24"). Очагов инсульта не обнаружили. Учитывая симптомы, поставили диагноз: "Транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта – "24"). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов,
– рассказали врачи.

По их словам, после разговора с самой Ротару выяснилось, что она неправильно принимала некоторые свои лекарства, а препараты, которые борются с тромбами, вообще не пила.

"Терапия у нее была подобрана неправильно", – добавили в медучреждении.

Врачи добавили, что сейчас артистка в стабильном состоянии, однако о выписке говорить еще рано. По их словам, она до сих пор находится в реанимации и пробудет там еще несколько дней.

Заметим, ранее как сама София Ротару, так и концертный директор артистки Сергей Лавров подтвердили, что накануне у нее возникали проблемы со здоровьем. Они отметили, что никакой госпитализации певицы не было, ее только осмотрели врачи. Также Лавров добавил, что сейчас с ней все в порядке и она уже вылетела из российской Уфы, где произошел инцидент.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
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