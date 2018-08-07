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София Ротару показала, как празднует день рождения: фото

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Софии Ротару – 71!
Софии Ротару – 71! / Фото из Іnstagram

Звезда украинской эстрады София Ротару 7 августа отметит свой день рождения. Артистке исполнился 71 год.

Ротару празднует день рождения в семейном кругу и показала несколько кадров в сети.

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Софии Ротару – 71!

К такому событию артистка выбрала белое платье в мелкий черный горошек. Ее родные украсили дом шариками в форме единорогов и цветами.

Ротару поражает своим молодым видом

Внучка Софии Ротару – Соня Евдокименко

Также Софию Михайловну поздравил ее сын Руслан и невестка Светлана.

 

Допис, поширений Rus (@rusevdokimenko)

 

С Днём Рождения! @sofiarotaru.official ️Ценим, любим ️

Допис, поширений Svetlana Evdokimenko (@svetika)

Напомним, свой юбилей Ротару отмечала также с семьей на роскошной вилле в Италии.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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