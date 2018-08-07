София Ротару показала, как празднует день рождения: фото
Звезда украинской эстрады София Ротару 7 августа отметит свой день рождения. Артистке исполнился 71 год.
Ротару празднует день рождения в семейном кругу и показала несколько кадров в сети.
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Софии Ротару – 71!
К такому событию артистка выбрала белое платье в мелкий черный горошек. Ее родные украсили дом шариками в форме единорогов и цветами.
Ротару поражает своим молодым видом
Внучка Софии Ротару – Соня Евдокименко
Также Софию Михайловну поздравил ее сын Руслан и невестка Светлана.
Напомним, свой юбилей Ротару отмечала также с семьей на роскошной вилле в Италии.
Источник: 24 Канал
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