София Ротару показала, как празднует день рождения: фото

Звезда украинской эстрады София Ротару 7 августа отметит свой день рождения. Артистке исполнился 71 год.

Ротару празднует день рождения в семейном кругу и показала несколько кадров в сети.

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Софии Ротару – 71!

К такому событию артистка выбрала белое платье в мелкий черный горошек. Ее родные украсили дом шариками в форме единорогов и цветами.

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Также Софию Михайловну поздравил ее сын Руслан и невестка Светлана.

Допис, поширений Rus (@rusevdokimenko) 6 Сер 2018 р. о 11:21 PDT

Напомним, свой юбилей Ротару отмечала также с семьей на роскошной вилле в Италии.