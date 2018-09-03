София Ротару показала, как выглядит после госпитализации: фото

Украинская певица София Ротару, которую ранее внезапно госпитализировали в России, вернулась домой в Украину к своим близким.

Как известно, София Ротару попала в реанимацию в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт. По неофициальной информации, у Софии Михайловны было подозрение на инсульт.

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Вместе с тем сама артистка подробностями не делилась, только сказала, что ее выписали из больницы.

А также София Ротару все чаще публикует фотографии со своими родными. Например, недавно она выложила снимок со своим сыном Русланом, показав, как выглядит после госпитализации и без косметики.



София Ротару с сыном



София Ротару с сыном