София Ротару показала, как выглядит после госпитализации: фото
Украинская певица София Ротару, которую ранее внезапно госпитализировали в России, вернулась домой в Украину к своим близким.
Как известно, София Ротару попала в реанимацию в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт. По неофициальной информации, у Софии Михайловны было подозрение на инсульт.
Читайте также: "Неужели я умру": София Ротару покинула больницу в российской Уфе
Вместе с тем сама артистка подробностями не делилась, только сказала, что ее выписали из больницы.
А также София Ротару все чаще публикует фотографии со своими родными. Например, недавно она выложила снимок со своим сыном Русланом, показав, как выглядит после госпитализации и без косметики.
София Ротару с сыном
София Ротару с сыном
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
"Переходный период" для ФЛП: налоги могут отложить10 января 2017 , 15:15
Крымский мост: оккупанты хвастаются проездом беспилотных автомобилей на автоподходах к мосту8 мая , 09:34
Как нужно провожать футбольных легенд. 10 трогательных историй на заметку "Динамо"22 декабря 2016 , 14:10