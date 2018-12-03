Софийский собор должен стать главным храмом Единой православной церкви, – Парубий

Собор святой Софии в Киеве должен стать главным собором единой Украинской православной церкви. Именно в нем должны проходить богослужения поместной церкви.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Я предлагаю обсудить, чтобы для служения новой Поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться собор Святой Софии в Киеве как важнейший и ключевой собор украинского православия,

– заявил Парубий.

По его словам, передача Софийского собора единой православной церкви станет "актом восстановления исторической справедливости".

Парубий также добавил, что получил информацию от Вселенского патриархата, Синод утвердил рабочую дату проведения всеукраинского Объединительного собора, который состоится в Киеве и на котором создадут единую поместную украинскую православную церковь, а также изберут ее предстоятеля.

Спикер подчеркнул, что после проведения Собора передача томоса новому предстоятелю украинской церкви будет последним действием по созданию украинской церкви.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора.

Что такое томос?

Это уникальный церковный документ, который издают, когда главная церковь хочет предоставить другой церкви фактическую независимость – автокефалию. Изредка томос выпускают по вопросам, касающимся положений христианского вероучения, чаще всего документ касается церковного устройства.

Как будут создавать единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и позволили создать единую поместную церковь. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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