13:56
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Софийский собор должен стать главным храмом Единой православной церкви, – Парубий

      153 Читати новину українською
      Софийский собор должен стать главным храмом Единой поместной церкви
      Софийский собор должен стать главным храмом Единой поместной церкви / Фото из Facebook

      Собор святой Софии в Киеве должен стать главным собором единой Украинской православной церкви. Именно в нем должны проходить богослужения поместной церкви.

      Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

      Читайте также: Томос об автокефалии: что это значит для украинцев

      Я предлагаю обсудить, чтобы для служения новой Поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться собор Святой Софии в Киеве как важнейший и ключевой собор украинского православия,
      – заявил Парубий.

      По его словам, передача Софийского собора единой православной церкви станет "актом восстановления исторической справедливости".

      Парубий также добавил, что получил информацию от Вселенского патриархата, Синод утвердил рабочую дату проведения всеукраинского Объединительного собора, который состоится в Киеве и на котором создадут единую поместную украинскую православную церковь, а также изберут ее предстоятеля.

      Спикер подчеркнул, что после проведения Собора передача томоса новому предстоятелю украинской церкви будет последним действием по созданию украинской церкви.

      Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора.

      Что такое томос?
      Это уникальный церковный документ, который издают, когда главная церковь хочет предоставить другой церкви фактическую независимость – автокефалию. Изредка томос выпускают по вопросам, касающимся положений христианского вероучения, чаще всего документ касается церковного устройства.

      Как будут создавать единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и позволили создать единую поместную церковь. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению томоса: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Андрей Парубий Томос Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук