Переговоры между Германией и Россией относительно вероятной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" все еще продолжаются. Однако они уже зашли в тупик.

Такое мнение высказали информированные источники Bild. Журналисты узнали, что в правительственной рабочей группе из немецких и российских представителей взаимопонимания не нашли.

Тем временем В Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac

Почему Германия не будет покупать российскую вакцину "Спутник V"

Еще 24 марта Берлин призвал Европейскую комиссию начать совместные закупки "Спутник V" для ЕС. С тех пор ведутся переговоры на правительственном уровне между Германией и Россией по закупке российской вакцины.

Однако за все это время – почти к середине мая – договориться хотя бы о чем-то так и не удалось.

Bild называет несколько причин, почему Германия не будет покупать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V":

Россия не сможет доставить вакцину в июне или июле из-за проблем с закупкой сырья.

Кремль обещал много вакцины Индии – и чтобы отправить ее в ЕС, придется отбирать в Индии.

Требования к одобрению вакцины Еврогентством по лекарственным средствам (EMA) значительно выше, чем думали в Москве.

"Эта штука фактически мертва", – прокомментировал источник идею с закупкой Германией вакцины "Спутник V" у России.

Учитывая все это, в Bild сделали следующие выводы:

Германия будет полагаться на другие вакцины, поставки которых сейчас растут, но не на российскую.

Тем более что в EMA до сих пор не поступало никаких исследований относительно эффектов и побочных действий "Спутника V".