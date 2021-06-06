Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом планируют обновить, – Минэкономики

В Министерстве экономики намерены обновить часть Соглашения об ассоциации нашего государства с Евросоюзом до октября 2021 года. Тогда же запланирован следующий саммит Украина-ЕС.

Об этом сообщил торговый представитель Тарас Качка в рамках международной отраслевой конференции GRAIN UKRAINE 2021.

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Он отметил, что сейчас в Минэкономики продолжается работа с европейскими экспертами по обновлению торговой части Соглашения.

Предполагается, что к Саммиту Украина-Европейский Союз, который должен состояться в октябре текущего года, обновят тарифную часть.

Обновление Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом необходимо для учета изменений, которые произошли с момента его подписания.

Напомним, в начале февраля 2021 года стало известно, что ЕС и Украина в 2021 году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации, включая части о торговле товарами.

Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в планах – внесение изменений в несколько приложений документа. По словам главы правительства, именно они находились на повестке дня.

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