Соглашение о свободной торговле между Израилем и Украиной: согласован текст документа

Представители Украины и Израиля завершили юридическую подготовку текста соглашения о введении зоны свободной торговли между странами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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"Во время юридической проверки стороны согласовали текст 12 разделов и приложений проекта Соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предполагает международная практика заключения соответствующих межправительственных договоров", – отметили в ведомстве.

Как отмечают в Минэкономики, Израиль является перспективным рынком для Украины. После подписания соглашения о свободной торговле там надеются нарастить объемы экспорта украинских товаров в Израиль.

Напомним, 19 июня Министр иностранных дел Павел Климкин согласовал с руководством Израиля готовности Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.