Соглашение о зоне свободной торговли: когда ее ратифицирует Израиль и что это даст Украине
Соглашение о ЗСТ Украина и Израиль подписали еще 21 января (переговоры продолжались пять лет), подписал ее президент Зеленский 7 августа, но в Израиле документ не ратифицировали – ждут завершения выборов, чтобы решение принимал новоизбранный парламент.
После завершения парламентских выборов в Израиле (говорится о 17 сентября) новый израильский законодательный орган – Кнессет – ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Соглашение, как запланировано, вступит в силу через 60 дней после этого.
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украины (Верховная Рада 11 июля ратифицировала документ).
Что предусматривает соглашение о ЗСТ с Израилем?
Израиль – важный, хотя и не основной торговый партнер Украины. Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС – шире, однако и соглашение с Израилем дает ощутимые экономические плюсы Украине.
Говорится о почти полной отмене ввозных пошлин на промышленные товары (кроме ювелирных изделий). Причем 80% пошлин со стороны Израиля и 70% со стороны Украины отменят сразу после вступления соглашения в силу.
Также соглашение содержит сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией (отменят примерно 9% пошлин со стороны Израиля и 6% со стороны Украины, которые применяли к товарам агросектора).
Важно отметить и о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов (говорится о санитарных и фитосанитарных мерах), ведь в соглашении прописана возможность взаимного признания процедур оценки соответствия (а это снижает их стоимость для бизнеса).
Интересно, что Израиль имеет соглашения о ЗСТ только с ЕС, США, Европейской ассоциацией свободной торговли, Турцией, Канадой и Мексикой.
Что такое зона свободной торговли?Это такой тип международной интеграции, при котором между странами-участниками отменяют международные сборы и налоги, определенные количественные ограничения во взаимной торговле.
К слову, действие соглашения о ЗСТ между Израилем и Украиной не будет распространяться на оккупированные Россией территории Крыма, Донецкой и Луганской областей – до восстановления там конституционного строя и полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации.