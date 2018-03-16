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Соглашение о зоне свободной торговли: Ослунд объяснил, как США могут помочь Украине

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Администрации Трампа пора заключить с Украиной Соглашение о зоне свободной торговли
Администрации Трампа пора заключить с Украиной Соглашение о зоне свободной торговли / The Duran

Украине нужно выходить на новые рынки. Страна сильно пострадала от российских торговых санкций, которые сократили торговлю с РФ, ее основным торговым партнером – не менее чем на 80 процентов с 2012 по 2016 годы. США, предоставив Украине оборонительное вооружение для защиты от военной агрессии Кремля, могут совершить еще один шаг, который поможет Киеву противостоять Москве.

Для администрации Трампа пора начать переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, пишет экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Украина больше заинтересована в новых двусторонних соглашениях о свободной торговле. Недавно государство заключило два крупных договора о ЗСТ. В 2014 году было подписано соглашение с Европейским Союзом, которое вступило в силу 1 сентября 2017 года. В июле 2016 года Канада и Украина заключили совместное соглашение (CUFTA), и после того, как парламенты двух стран ее ратифицировали, она вступила в силу с 1 августа 2017 года, напоминает эксперт.

И хотя администрация Барака Обамы не была заинтересована в двустороннем соглашении с Украиной, сейчас вопрос о ее заключении очевиден, говорится в статье.

Пока двусторонняя торговля между Америкой и Украиной имеет незначительные объемы, но в США имеется большой профицит.

"Украина стала нашим 81-м крупнейшим партнером в торговле товарами общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов в течение 2016 года. Экспорт товаров составил 1,1 миллиарда долларов, импорт товаров составил 578 млн долл. Избыток торговли товарами с Украиной составил 499 миллионов долларов", — отметил торговый представитель США.

Этот незначительный товарообмен может развиться в интересах обеих стран (...). В частности, соглашение о зоне свободной торговли между США и Украиной было бы жестом дружбы и солидарности в борьбе с российской агрессией,
— считает Ослунд.

Зато Соглашение о свободной торговле с ЕС для Украины менее практично, поскольку оно включает еще и Соглашение об ассоциации с широкими политическими последствиями, добавляет экономист.

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Что такое Соглашение о зоне свободной торговли? Это масштабная торговая сделка, направленная на уменьшение и отмену тарифов, которые применяются в отношении товаров, а также либерализацию доступа к рынку услуг, с целью обеспечения свободного товарообмена между двумя сторонами-подписантами соглашения.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Зона свободной торговли
Источник: 24 Канал
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