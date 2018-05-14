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Согласительный совет в парламенте: какие вопросы обсудили депутаты

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В понедельник, 14 мая, народные депутаты после трехнедельного перерыва вернулись к работе и созвали согласительный совет. Между тем, под Верховной Радой активисты требовали скорее принять закон об Антикоррупционном суде.

С самого утра активисты "Центра противодействия коррупции" требовали чтобы депутаты скорее перешли к рассмотрению закона об Антикоррупционном суде, ведь пять заседаний подряд председатель комитета Руслан Князевич – это игнорирует, рассказала корреспондент в прямом эфире 24 канала.

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"Пять раз собирался комитет и ни разу не начал проект рассматривать, потому требуем, чтобы Князевич перестал блокировать законопроект или пусть Порошенко даст указание это сделать", – подчеркнул глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Корреспондентка рассказала, что не успели активисты под парламентом закончить свою акцию, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что требует от профильного комитета чтобы они как можно быстрее рассмотрели две тысячи поправок и подготовили документ к рассмотрению в сессионном зале.

В кулуарах говорят, что возможно рассмотрение начнется уже в следующий четверг. Что касается этой недели, то депутаты в очередной раз пообещали, что будет изменен состав ЦИК и этот вопрос запланирован на четверг.

Также депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбаки сообщили, что вопрос об аудиторе НАБУ будет закрыт на этой неделе.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Верховная Рада Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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