Согласно закону "Самопомичь" вернула вклады физическим лицам, которые не имели права их делать

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении лиц, которые вносили средства на поддержку Киевской городской организации партии "Самопомич" с нарушением.

Такая информация сегодня былаобнародована в СМИ.

Со своей стороны, политическая партия "Объединение "Самопомич" сообщила, что письмом НАПК за 3 июля 2018 года, была проинформирована, что отдельные физические лица делали взносы, имея налоговый долг.

И учитывая нормы Закона, согласно которым партия или ее местная организация обязаны отказаться от вклада лица, которое не имеет права делать такой взнос, в течение трех дней со дня, когда об этом стало известно, Киевская городская организация "Самопомочи" в установленный срок вернула физическим лицам сделанные ими взносы.

"Хочу подчеркнуть, что ввиду отсутствия правового регулирования в действующем законодательстве ни политические партии, ни плательщики взноса не могут проверить наличие налогового долга на момент осуществления взноса. А НАПК не учитывает права налогоплательщиков на обжалование такого долга и не проверяет информацию о наличии таких обжалований.

Довольно печальная история, когда задолженность на 200 гривен вызывает такие проблемы для людей, причем они могут не знать о таком своем долге. Уполномоченные органы не смогли создать механизм, который позволит проверять наличие налогового долга, а сообщения не поступают", – подчеркнул юрист политической партии "Объединение "Самопомич" Любомир Федюк.