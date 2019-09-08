Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским

Об общественном вещании, развитии украинского кино, языковых квотах, российской пропаганде и информационной безопасности в интервью 24 каналу в программе "Голобородько" рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

На 28 году независимости Украина получила возможность формировать собственную национальную идею. За эту непростую работу взялся один из лучших медиаменеджеров Украины – Владимир Бородянский.

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Он стоял за успехом трех крупнейших каналов страны: ICTV, СТБ и "Новый". Теперь на его плечах лежит эта непростая миссия – сделать украинскую литературу, телевидение, кино, спорт не просто успешными, а модными и популярными не только в Украине, но и во всем мире.



Кто такой Бородянский

Новые вызовы

Вы взяли достаточно амбициозную цель – создание гуманитарной политики.

Первое видение – это ответ на вопрос "зачем". Когда мы определяемся, зачем нам нужна гуманитарная политика, украинская книга, театр, то мы начинаем понимать, как и что надо делать. Мы должны найти видение и решение на какой-то промежуток времени.

Как мы сейчас подходим к этому вопросу? Мы формируем нашу визию с горизонтом в 10 лет. Затем приближаем ее на пять, после этого формируется экшн-план того, что мы будем делать в первое полугодие, второе, третье... Таким образом.

Поэтому, с одной стороны у нас есть горизонт, чтобы мы ничего не упустили. С другой – нужно понять, что сделать прямо сейчас. То есть, мы находим этот баланс. Видение – это мечта, а стратегия – о том, как мы будем это достигать.

Можете описать то, как выглядит ваша мечта в финальном понимании?

Это должна быть не моя, а наша мечта. Она должна быть настолько сильной, чтобы нас объединяла. О которой мы говорим, рассказываем в неформальных отношениях. Сама сила этой материи должна быть достаточно мощной.



Владимир Бородянский

Как президент вас уговорил этим заниматься?

У каждого человека есть выбор. Мы можем сидеть на кухне или в фейсбуке и писать, что везде плохо. Мы можем изменить свое личное поведение, можем сделать так, чтобы поведение изменило какое-то большое количество людей, а можем сделать так, чтобы поведение, правила и обычаи изменила вся страна.

И тот вызов, который президент ставит перед собой – это изменить страну, чтобы через пять лет мы жили в стране, которая вызывает гордость. У нас много чего получается и много не получается. Я считаю, что это вызов, ответственность и возможность сделать такие изменения в стране.

Об общественном вещании

Давайте начнем с того, а что же не так?

Если на вопрос "зачем" у нас нет ответа, значит что-то не так. Например, зачем существует общественное вещание? Это важный вопрос. Украина тратит на него почти миллиард гривен в год. Это просто сумма. А теперь вопрос: получают ли украинцы общественную пользу на миллиард гривен? Если есть ответ на этот вопрос, то все хорошо и общество удовлетворено. Если нет, то, возможно, некоторые элементы или целые системы не работают так, как должны работать. Я общаюсь с разными людьми, но на эти простые вопросы не всегда получаю ответы.

Государственное финансирование сферы культуры, телевидения. Вот мы говорили об "Общественном", этот феномен вообще должен быть?

Если мы ответим на вопрос "зачем", мы сможем дать ответ на вопрос "должно быть или нет". Первое, что может делать общественное телевидение в системе координат, как вы сказали, экономической зависимости СМИ, – это быть высоким стандартом журналистики, недосягаемым для всех остальных. Чтобы те новости, те информационные продукты, которые делает "Общественное", были на топе в стране с точки зрения профессионализма, уровня смотрения, доверия. Но это будет стандарт. Это первое.

Второе – общественное телевидение может выполнять роль (в мире оно и выполняет такую роль) заказчика продукции в стране, и через такие механизмы растут независимые продакшены.

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Третье. Например, британский общественный вещатель развивает язык. То есть, в принципе, сегодня обучаться английскому можно, не выходя из дома. Если вы зайдете на бритнаський BBC Learning, вы получите фантастические, невероятные возможности изучать английский язык, разного уровня.

То есть если мы ставим такие задачи перед собой – да, общественный вещатель должен существовать.

О кино

Если говорить о государственном финансировании фильмов, нужен ли этот феномен?

Кино, как и литература и все другие культурные составляющие, – это один из элементов идентификации нас самих. Кино отражает либо сегодня, либо вчера, либо завтра – наш день, украинский день. Вопрос: мы хотим быть украинцами? Или мы хотим быть какой-то другой страной?.. Поэтому кино необходимо. Есть моменты, когда государству надо дать толчок. То есть то, что сейчас кино финансируется государством – это инъекция, которая должна запустить рынок. Потому что не один частный владелец его не запустит.

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И когда рынок заработает, государство должно отходить от этого или ставить другие задачи. Два последних года была сделана инъекция, которая продолжила, ускорила запуск украинского кино.

Теперь расскажу, куда можно двигаться дальше. В Новой Зеландии снималась картина "Властелин колец". Для съемок фильма была построена декорация на ферме обычного новозеландского фермера, у которого 15-16 тысяч овец. Сегодня – это место, которое принимает в год 500 тысяч туристов. За простым расчетом, для того, чтобы путешествовать по Новой Зеландии, вы должны потратить на человека примерно 1 тысячу долларов – это минимальная сумма... 500 тысяч умножаем на тысячу долларов и понимаем, что экономика Новой Зеландии получила около 500 миллионов долларов благодаря правильному использованию такого мощного элемента как кино. Может не 500, может 300, но это большие средства.

Есть такое место Брюгге. Я читал где-то месяца два назад статью мэра Брюгге, который сказал, что у них столько туристов, что они решили ограничить туристический поток, который приезжает к ним из лайнеров. Потому что они не тратят достаточно средств как для их экономики, а шума-гама – очень много. Рост туризма в Брюгге начался с фильма "Залечь на дно в Брюгге".

То есть кино может быть составляющей экономического развития сектора. Кино может и должно позволять осмысливать то, что с нами происходит. "Киборги" – это кино об осмыслении того, что с нами происходит. Его коммерческий потенциал не обязательно большой, но зрительский – да. Зрители чаще смотрят в кино комедии, меньше смотрят драмы. Это тоже общеизвестный факт. Но такие фильмы нужны – фильмы, которые объясняют настоящее.



Владимир Бородянский и Антон Голобородько

Необходимы фильмы, сериалы, которые объясняют нашу историю. Потому что я воспитан в советской системе, в советской школе. Много фактов, которые я знаю из советских учебников по истории, являются ложными. И целое поколение выросло на этих фактах. И надо рассказать правду, что на самом деле было. Это важно. И это возможно тоже через кино.

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У меня была дискуссия с руководителем Института книги. Она сказала, что в США когда-то было принято решение некоторое время в фильмах использовать книгу. То есть книга станет сопровождать фильмы, чтобы у населения Штатов поднять интерес к чтению. Это фоново. Я понимаю, что нет прямой зависимости. Но это тоже один из элементов изменения модели поведения. То есть кино является инструментом для того, чтобы быстро, массово доносить какой-то смысл.

О языковых квотах

Языковое квотирование нужно?

Я всегда был... Я скажу так, я изменил свою точку зрения. Не сейчас, это не связано с изменением моего статуса. Я всегда был против квотирования как инструмента развития. Я всегда считал, что квотирование – это такой инструмент (даже внутри у нас было очень много споров)... Но это работает. Я признаю, что языковое квотирование сработало в нашей стране. И да, я считаю, что это на сегодня оказалось эффективным механизмом развития украинского языка.

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Есть очень яркий пример – зарубежное кино. Уже давно в кинотератрах оно должно быть на украинском языке. И сегодня качество украинского перевода – невероятное. Это отдельное аудио литературное искусство. Так как украинцы сегодня работают с переводами кино – это фантастическая работа.

Это круто. Это сработало. Сработали квоты на радио. Не только они, это многофакторная модель. Но все вместе сработало на то, что сегодня мы имеем больше исполнителей, которые звучат в пространстве, чем это было пять лет назад.

Что говорит закон о квотах?13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которым в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.



25 апреля Верховная Рада приняла закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного.

Новая власть, которая приходит, – это та, которая сможет объединить?

Я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы мы объединяли. Это является одной из главных целей президента. И мы будем все делать. И для меня это красная линия. Я буду активно противодействовать всему, что разъединяет.

Об информационной безопасности и российском вещании

Был использован ряд инструментов в течение последних пяти лет – фактически, это запрет вещания российских телеканалов, сайтов, соцсетей. Это правильные инструменты?

Один из.

Какие еще могут быть?

Ну, смотрите, у нас инструментов много. Самый яркий – в образовании – и это развитие критического мышления. Это инструмент, против которого, я думаю, нет такого лома, который может его сломать. Но это время. И мы должны этим заниматься. Мы должны критически осмысливать то, что с нами происходит – то есть картинка мира у нас должна быть шире. Это большая задача.

Один из инструментов – это культурный инструмент. Мы уже о нем говорили. Кино, телевидение – это тоже элементы информационной безопасности, урегулирования отношения общества к таким манипуляциям как все те ботофермы и так далее.

Вы довольно много путешествуете. Есть ли пример страны, в которой сфера гуманитарной политики максимально приближена к тому, какую бы вы хотели видеть?

Не знаю. Я очень осторожно отношусь к копипастам. Моделей есть много: есть британская, есть сингаупрская модель, французская... Мы должны учитывать контекст, в котором мы живем, мы должны учитывать украинский национальный интерес. Мы должны строить свою систему с учетом этих двух факторов. Есть еще ресурсы и так далее, но это – основные.

О конечной цели и помощи общества

Какая граница для вас будет "я выполнил поставленную перед собой цель"?

Мы должны построить эту систему, чтобы все поняли, зачем мы создаем культурные, спортивные и другие активности, действия. Если мы построим такую систему, она покажет первые положительные изменения, мы расширим георгафию. Мы – не только министерство, а страна – изменим качество этого продукта. Нам будет что вывозить и показывать за рубежом, у нас появится культурная дипломатия.



Владимир Бородянский

Уже сколько лет идет производство большого мультфильма "Мавка". Это будет наш украинский миф. На базе литературного произведения уже создается и скоро будет создано новое качество, которое будет не только на украинском, оно будет на международном. То, что я видел – это круто. Если звезды встанут правильным образом, если Film.Ua все доделает так, как нужно, то это может быть нашей новой гордостью.

Нам необходимо начать объединяться не только в момент, когда поднимается наш флаг и нашему спортсмену дают медаль, а помнить об этом все четыре года, когда они готовятся к Олимпиаде. У нас такой странный режим работы: четыре года что-то там где-то происходит, потом получили медали, и потом четыре года ничего не помним. Так неправильно. Это мифотворчество? Или просто по каким-то причинам люди, которые становятся гордостью нашей нации, пропадают на четыре года? Это, мягко говоря, несправедливо.

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Понятно, что на мне больше ответственности, и никто ее не отвергает. Но наличие со стороны активной части общества обратной связи, поддержки и критики очень увеличит наш коэффициент полезного действия.

Что такое программа "Голобородько"Голобородько про Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте, в частности, – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.